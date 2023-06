Cl@ve PIN o certificado electrónico, ¿qué es más sencillo de utilizar?

Justo hoy que acaba la campaña de la Renta 2022 muchos hemos vuelto a utilizar nuestros dispositivos electrónicos para realizar la presentación ante la Agencia Tributaria. Ya sea desde el móvil o el PC, la presentación telemática de los documentos ha convertido este proceso en algo realmente cómodo. Ahora bien, con el paso de los años las administraciones públicas han ido ampliando las opciones para identificarnos de forma segura en estos lugares de forma telemática. Y hoy conviven dos opciones mayoritarias para entrar en estas administraciones, como son la Cl@ve PIN y el certificado electrónico. Dos métodos para el mismo fin, pero que requieren de métodos diferentes para ser utilizados.

Certificado electrónico en el DNI

La mayoría de la población llevamos con nosotros el DNI, también conocido como Documento Nacional de Identidad. Y este incorpora desde hace años nuestro certificado electrónico, integrado dentro del chip con el que cuenta. Con él podemos identificarnos en las administraciones públicas fácilmente, y ha sido el método más extendido desde la democratización del acceso telemático a las administraciones públicas.

Leyendo el DNIe | Tecnoxplora

Eso sí, siempre ha existido un requerimiento para poder utilizarlo, y es un lector de DNI. Aunque hay herramientas para leerlo desde el teléfono, no es un método que todavía sea sencillo para gran parte de la población, por lo que se opta por un lector USB, que de alguna manera nos condiciona, ya que hay que conectarlo a su vez a un PC. Este es el aspecto más negativo del certificado integrado en el DNI, que hace falta un lector para poder utilizarlo. Eso sí, es el método más común de acceso.

Cl@ve PIN

Aunque comenzó siendo algo minoritario, con el paso de los años se ha convertido en una opción de identificación tan válida como la del certificado electrónico del DNI. La principal diferencia es que se trata de un método que no necesita de chip para funcionar o certificado, y utiliza nuestros dispositivos móviles para verificar nuestra identidad. De esta manera solo hay que introducir un código de tres caracteres que nos proporciona la propia app mediante una notificación.

Así es la app de Clave PIN | TecnoXplora

Con este método podemos entrar en multitud de administraciones públicas, e incluso realizar acciones tan complejas como presentar la declaración de la renta. Y su funcionamiento es más sencillo, ya que solo necesitaremos el DNI para poder darnos de alta cl@ve PIN, y no hay que leerlo, sino introducir algunos datos que aparecen en él. A partir de ahí podremos hacer todas las gestiones sin necesidad de tener a mano el DNI. Solo tendremos que memorizar la fecha de caducidad de nuestro DNI para recibir los códigos.

¿Cuál es más práctico entonces?

Pues bien, la Cl@ve PIN se ha impuesto claramente en los últimos años al certificado electrónico, sencillamente porque es mucho más fácil de utilizar para un público más amplio y no necesita llevar físicamente el DNI y leerlo, con todas las limitaciones que eso impone. Y es desde luego la mejor opción para aquellos que no tienen un PC, ya que no necesitarán de un lector de DNI, y también se librarán de estar configurando su smartphone como un lector. Por eso sin duda alguna, la opción más práctica es el la cl@ve PIN. Eso sí, habrá zonas de la administración donde no sea posible acceder con ella, ni con el DNI electrónico, si en el caso de este último no ha sido expedido en persona.