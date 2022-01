¿Es cierto que tener el portátil siempre enchufado afecta a la batería?

Aunque los portátiles cuenten con una batería que les permite funcionar sin estar conectados a la corriente, muchas personas tienen por costumbre enchufar el cargador en cuanto lo encienden. Por lo general, cuando nos sentamos delante del ordenador es para utilizarlo durante un número muy prolongado de horas, especialmente ahora que una gran cantidad de personas teletrabajan desde casa desde sus propios dispositivos. Aquí es donde surge la gran pregunta que casi todas las personas se han hecho alguna vez: ¿es malo para la batería del portátil tenerlo cargando constantemente?

Hace unos años, cuando los portátiles eran casi una novedad tecnológica, no era difícil entrar una gran cantidad de consejos que recomendaban retirar la batería del ordenador si íbamos a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo conectado a la corriente eléctrica. Esta era una medida que se utilizaba para ampliar la durabilidad de las baterías y que esta no se redujese drásticamente por tenerla siempre enchufada, pero actualmente la mayoría de los portátiles vienen con una batería integrada, lo que significa que no la podemos extraer como en los portátiles de antes sin tener que desmontar todo el ordenador.

Cabe pensar que esta costumbre debería seguir aplicándose a los ordenadores actuales, pero lo cierto es que se trata de un hábito que podemos empezar a abandonar, ya que las baterías que se utilizan ahora han avanzado gracias a la evolución de la tecnología, que se ha encargado de solucionar este problema haciendo que las baterías tengan un límite de carga. Este límite de carga hace que cuando la batería ya ha completado el 100% de su capacidad se activa un mecanismo de protección que impide que siga recibiendo más corriente de la que en realidad necesita. La alimentación extra que le llega se dirige directamente al portátil para mantenerlo encendido, de forma que estaría funcionando como si le hubiésemos retirado la batería y solo estuviese enchufado a la corriente así que sería imposible que esta se estropease.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿Es cierto que poner un cactus al lado del ordenador absorbe radiaciones?