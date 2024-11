Una caída mundial de Microsoft Outlook deja a millones de usuarios sin correo electrónico

Una caída mundial de Microsoft Outlook y Office 365 está afectando a millones de usuarios de la plataforma. El servicio está caído y no se puede acceder. La incidencia parece que va más allá de España y está afectando a distintos países del mundo.

Los problemas han comenzado a primera hora con el mensaje "HTTP Error 404. The requested resource is not found". Por su parte, Microsoft ha publicado un post en X diciendo que están "investigando" este problema "que afecta a los usuarios que intentan acceder a Exchange Online o a la funcionalidad del calendario de Microsoft Teams". "Para obtener más información, consulte MO941162 en el centro de administración", concluyen.

Principalmente, el problema que la mayoría de las personas está mencionando es que el servicio "está caído" y que no pueden acceder a la plataforma. No obstante, también hay quienes tienen dificultades para iniciar sesión, errores en la sincronización con dispositivos móviles o imposibilidad de enviar y recibir correos electrónicos.