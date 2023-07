Apple GPT: los de Tim Cook ya prueban una IA alternativa a OpenAI

En medio del furor por la IA que vivimos desde hace meses, muchos hemos echado de menos a Apple. La empresa más valiosa del mundo, no se ha inmutado de la particular pugna que mantienen Microsoft y Google, con sus ChatGPT y Bard. Pero ahora parece que por fin Apple se está poniendo las pilas para no quedarse atrás en un segmento que se presume revolucionario en los próximos años. Parece que los de Tim Cook ya están tomando posiciones, y preparan ya su propio modelo de lenguaje para ofrecer una alternativa real a OpenAI.

Nuevo proyecto de Apple

Ha sido el analista más activo en el entorno de Apple el que ha desvelado los planes de la firma californiana respecto de la IA. Y es que parece que por fin le están dando la importancia que tiene la IA dentro de la empresa. Lógicamente siempre se puede pensar que existe la posibilidad de que Apple haya ocultado mejor que otros el desarrollo de esta nueva IA, y que no haya querido entrar directamente en una guerra donde se compare cuál es la IA más inteligente.

Más allá de eso, Mark Gurman ha asegurado que Apple ya está probando su propio modelo de lenguaje basado en IA. Se trataría de un desarrollo denominado internamente como “Ajax” que a su vez se ha transformado en “Apple GPT” lo que claramente supone una alternativa al modelo de lenguaje que hemos conocido por parte tanto de OpenAI como de Google. Apple estaría por tanto desarrollando ya su propio chatbot basado en IA y al más puro estilo de los que ya hemos conocido en estos últimos meses.

Además, Gurman le pone fecha a la llegada de esta nueva IA. Sería durante 2024 cuando Apple anunciaría su propia inteligencia artificial y una serie de herramientas para sacarle todo el partido. Entendemos que los de Cupertino están trabajando en una integración total de su IA con el ecosistema de iOS, y los otros dispositivos de la marca. Y es que lo habitual es que, aunque Apple llegue tarde a todo, cuando lo hace, es por todo lo alto, y con un software impecable excelentemente optimizado.

Eso es lo que todos esperamos de Apple, y por esa razón tiene sentido que hasta ahora no hayamos conocido nada sobre sus planes. Parece que los de Cook no tienen prisa por llegar, sino ganas de hacerlo bien. Es evidente que una buena implementación de esta tecnología podría reportar muchas alegrías a Apple. Y podríamos ver seguramente a su chatbot integrado en nuevos dispositivos, como por ejemplo las Vision Pro, quién sabe si detrás de determinados avatares.

La IA es sin duda la nueva gallina de los huevos de oro y es de esperar que en lo que queda de década evolucione más allá de lo que podamos imaginar. Al final, como casi siempre, tendremos dos o tres modelos en el mercado que serán los más utilizados según el dispositivo. De momento es OpenAI junto a Microsoft quien se lleva el gato al agua, incluso Samsung ya prueba integrarlo en sus móviles.