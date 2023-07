ChatGPT estaría muy cerca de integrarse en los móviles de Samsung

Hablar de inteligencia artificial hoy en día es hacerlo de ChatGPT y de OpenAI, la empresa detrás de este modelo de lenguaje. Con el paso de los meses hemos visto cómo este ha ido llegando a los usuarios con diferentes formas. Empezando por el propio chat en su versión web a la integración en otros buscadores, como Bing, que pertenece a Microsoft, que a su vez es uno de los principales inversores en esta IA. Ahora parece que la buena sintonía entre Microsoft y Samsung podría llevar a esta IA a los móviles de Samsung, el mayor fabricante de smartphones del planeta.

¿Cuándo llegará ChatGPT a estos móviles?

Pues parece que la llegada de esta IA estaría bastante cercana, no hay una fecha concreta, pero desde el medio Android Authority, han advertido que una de las últimas versiones del navegador de Internet, conocido como Samsung Internet, ha aparecido una línea de código en la que se da a entender que esta IA se integraría en el navegador. De hecho, vemos varias líneas donde se habla de ChatGPT y por tanto se contempla la interacción con este modelo de lenguaje.

Concretamente una de las líneas alude a “consulta a ChatGPT” por lo que queda bastante claro que el navegador de Internet de los coreanos está integrando esta característica dentro de sus móviles. Ahora mismo Samsung se encuentra desarrollando One UI 6, o, mejor dicho, probándolo en las primeras versiones beta para sus móviles. Una nueva capa que llegaría a finales de este año basada en Android 14.

Eso sí, parece que será una función experimental de momento. Tanto es así que todo apunta a que llegaría primero a la sección “Labs” del navegador, que es el área de funciones experimentales. Esto quiere decir que, aunque está disponible para todos los usuarios, solo se podrá utilizar si se activa su uso directamente desde esta sección de Labs. Y es así porque se entiende que de momento es una función en pruebas y que no es todo lo estable que debería ser a los ojos de la propia Samsung.

De esta forma lo más normal es que tengamos a ChatGPT integrado en Samsung de una manera muy similar a como lo está en el navegador Bing en los ordenadores con Windows. En estos tenemos dentro del navegador un acceso directo que nos abre un menú contextual con el modelo de lenguaje. Ahí podremos hacerle todas las preguntas que queramos a la inteligencia artificial, y pedirle en resumidas cuentas que haga cualquiera de las funciones que permite cuando se utiliza en otros entornos.

Como decimos no hay una fecha concreta para ello, pero no sería extraño que esta función se estrene con One UI 6 allá por el mes de octubre o noviembre. Y por supuesto, sería inminente la llegada de este software a las versiones beta de Samsung Internet, el navegador del fabricante, que se instala por defecto en los móviles de la marca. Sin duda de esta manera Samsung se convertirá en uno de los primeros fabricantes en integrarlo.