Activa ya la verificación en dos pasos de tu cuenta de Google, o te verás obligado a hacerlo

Hace ya unos meses os contábamos que Google estaba imponiendo la verificación en dos pasos en el registro de algunas aplicaciones y con el uso de ciertos productos. Pero ahora el gigante tecnológico ha confirmado que antes de que acabe el año será necesario activar la verificación en dos pasos de nuestra cuenta de Google, si no queremos dejar de utilizarla. Y es que este método de verificación se ha convertido en algo esencial para poder proteger nuestras cuentas en las redes, pero lamentablemente no es utilizado de forma mayoritaria por parte de los usuarios. De hecho, a día de hoy el 90% de los usuarios de Google no cuentan con este método de verificación activado.

Antes de acabar el año será obligatorio

Google va a convertir en algo obligatorio el uso de la verificación en dos pasos para poder seguir utilizando sus cuentas. Y es algo lógico, ya que este tipo de verificaciones reduce casi al mínimo la posibilidad de que nuestra cuenta pueda ser hackeada. Actualmente las cuentas que no tienen este método de protección son muy vulnerables. Y es que los métodos tradicionales se basan en contraseñas. Estas pueden ser muy seguras, pero en el momento que hay una filtración de los datos, puede desencadenarse un hackeo masivo a nuestras cuentas en distintos servicios si utilizamos la contraseña. No sería la primera vez que se roban las credenciales de usuarios con millones de registros.

Recrean el aspecto de la nueva tableta de Google, y es sensacional | Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Ahora bien, con la verificación en dos pasos será posible evitar estos problemas, ya que a los hackers no les valdrá con contar con nuestra contraseña, sino que tendrá que contar con alguno de nuestros dispositivos físicamente para poder verificar la identidad. Porque estos métodos, en el caso de Google, permiten verificar la cuenta recibiendo mensajes SMS, pulsando un botón en nuestro móvil, introduciendo una llave de seguridad en el ordenador o en el móvil, y por tanto no es posible que un hacker pueda acceder a la cuenta fácilmente. Las alarmas saltarán cuando se detecte que el acceso es desde una ubicación desconocida y poco habitual en nuestro caso.

Cómo configurar las nuevas rutinas del asistente de Google | Google

No es la primera vez que Google advierte de la necesidad de pasarse al sistema de verificación en dos pasos, de hecho, ya hace unos meses que lo hizo. Ya entonces aprovechamos para contaros cómo se puede activar este nuevo método de verificación en dos pasos dentro de las cuentas de Google. Al activarlo, lo utilizaremos en todas las apps y servicios de la firma californiana. Por tanto, lo mejor que puedes hacer es ir activando ya esta verificación en dos pasos. Por dos razones, porque de lo contrario no podrás utilizar tu cuenta de Google, y en segundo lugar y más importante, porque con este método será mucho más segura tu cuenta, y eliminarás prácticamente al 100% los riesgos de hackeo, obligando a los hackers acceder a nuestros dispositivos en situaciones que difícilmente se podrán dar. Así que no esperes más y activa la verificación en dos pasos, te sentirás mucho más seguro y no es un proceso molesto en absoluto.