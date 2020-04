Si hay una empresa que nos sorprende cada vez que lanza nuevos dispositivos esa es Xiaomi. Sobre todo porque más allá de sus populares móviles ha sido capaz de crear todo un tejido de dispositivos electrónicos y gadgets que van mucho más allá del mero entretenimiento. También fabrican electrodomésticos, aunque siempre con su sello. Ese sello que permite a los usuarios conectarlos a sus móviles y controlarlos por ejemplo desde el móvil sin el mayor problema. Es el caso del dispositivo que os traemos hoy, un lavavajillas presentado en la tienda Youpin de los chinos. Porque nos ofrece un tamaño portátil, que podemos colocar incluso sobre la encimera, y por supuesto, es muy barato.

Un lavavajillas portátil e inteligente

El lanzamiento de un lavavajillas no tendría mucho interés para un entusiasta de la tecnología, pero en este caso hablamos de todo un gadget. Primero por su aspecto, más parecido a de una impresora que el de un lavavajillas. Y segundo, por la conectividad inalámbrica con la que cuenta. Es un lavavajillas que según la perspectiva de Xiaomi puede convertirse en un segundo lavavajillas, en el que lavemos la vajillas de los más pequeños, o de esos objetos de pequeño tamaño relacionados con la alimentación de los más pequeños, aunque lógicamente sirve también para limpiar los platos y demás utensilios de personas que vivan solas en la vivienda y no necesiten más.

Lavavajillas portátil | Xiaomi

Este cuenta con hasta seis modos de lavado diferente. Uno de ellos es capaz de esterilizar la vajilla a una temperatura de 75 grados. Como en un lavavajillas de gran tamaño puede secar la vajilla después del lavado. Se pueden lavar hasta 32 piezas de la vajilla. El agua sale expulsada por 16 orificios a presión. La media de lavados con los que cuenta se completan en alrededor de dos horas, pueden variar diez minutos más o menos según el tipo. Este lavavajillas, como buen gadget, cuenta con una completa pantalla LED que nos muestra los lavados activos, la temperatura del agua o el tiempo transcurrido del lavado y el restante. Y como ya es tradicional en la firma china, este lavavajillas se puede conectar a la red doméstica para que lo controlemos desde el teléfono.

Lavavajillas Xiaomi | Xiaomi

Y no solo eso, sino que podemos controlar su funcionamiento también a través de comandos de voz, gracias a la compatibilidad con el asistente de voz de Xiaomi y con todo su ecosistema de Internet de las Cosas. Un lavavajillas que cabe prácticamente en cualquier sitio, siempre que tengamos espacio en la encimera, y que solo necesita la conexión a un grifo, desagüe y la corriente para funcionar. Una vez más, lo mejor de este lavavajillas no es solo su conectividad o acabado, sino su precio, que se mueve alrededor de los 170 euros, lo que es una ganga para un dispositivo como este. No estamos acostumbrados a que nuestros electrodomésticos estén conectados a la red, y eso es un punto a favor de este lavavajillas portátil. Algo que no se ve reflejado en un precio bastante atractivo.