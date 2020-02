La firma china está presente en decenas de segmentos de la electrónica de consumo, gracias al lanzamiento de multitud de dispositivos que se pueden catalogar de las formas más dispares. Por tanto es un ordenador Una de las menos exploradas para Xiaomi ha sido la del ordenador de sobremesa. Estos llevan de capa caída muchos años, tras las aparición de los dispositivos dos en uno y la popularización de las tabletas o teléfonos con grandes pantalla y suficiente potencia. Ahora sorprendentemente Xiaomi ha lanzado un nuevo ordenador de sobremesa, que nos ofrece unas características perfectas para poder trabajar en casa o en la oficina.

Características del Ningmei CR600

Este ordenador tiene un formato que se ha extendido mucho en los últimos años, como es el del All In One, siendo un ordenador sin la torre tradicional, que integra toda la electrónica del ordenador en el propio monitor, ahorrando así espacio sin renunciar a la misma potencia que podríamos esperar de cualquier ordenador de sobremesa tradicional. Este viene con un monitor integrado que ofrece una resolución Full HD de 108op. Esta tiene un tamaño de 23.8 pulgadas, por lo que es un tamaño bastante considerable si lo comparamos con el de un ordenador portátil.

Xiaomi Nigmei CR600 | Youpin

Este se encuentra disponible en diferentes versiones, basadas tanto en procesadores Intel Core i3 como i5. Todos estos procesadores son de novena generación de Intel, por lo que garantizan un rendimiento solvente para el día a día con nuestro ordenador. Viene con un ratón y teclado inalámbricos, así como de una memoria de 16GB para almacenar fotos. Hay versiones con 512GB de SSD y otras que cuentan con 256GB de SSD y 1TB de disco duro óptico tradicional. La pantalla de este ordenador puede ajustarse en 8 direcciones, en vertical con una diferencia de 180 grados, mientras que la altura se puede ajustar entre los 0 y 130 milímetros.

Xiaomi Nigmei CR600 | Youpin

También se puede rotar con total libertad, por lo que es la pantalla la que se adapta a nosotros y no al revés. Este no es un ordenador de sobremesa excesivamente caro, sino que su precio de alrededor de 400 euros hace de él una excelente opción. Estamos hablando eso sí de la versión menos equipada, si queremos mejor procesador respecto de los i3 básicos lógicamente el precio se disparará. Por tanto es un ordenador que en términos prácticos y de precio es una muy buena opción. Su concepto similar a los Imac, pero con un coste mucho más ajustado que el ordenador de Apple, hacen de este ordenador un interesante gadget. No es de esperar que llegue a España, por lo que habrá que recurrir una vez más a la importación.

Una muestra más de que la firma china está presente cada vez en más segmentos del mercado, ahora con un producto con un mercado que ha ido perdiendo fuelle a lo largo de los años, con la enorme invasión de dispositivos móviles que hemos conocido en los últimos años. Pero ahí siguen después de varias décadas, resistiendo a las tendencias y haciéndose fuertes en oficinas y algunos hogares que todavía confían en estos sobremesa para seguir navegando.