Hace solo un par de días os mostrábamos las primeas imágenes reales de una nueva Xiaomi Mi Band. No hablamos de la nueva generación, la quinta, porque nos pareció tan sorprendente el diseño que no nos cuadra que de un año a otro el cambio vaya a ser tan radical y que se vaya a respetar su precio habitual. Ahora hemos conocido una nueva característica que sí que nos puede encajar bastante más, como es la de una mejora en la monitorización de nuestra actividad física y el estado de la salud en general. Esta función sí que podría llegar a la nueva generación, ya que solo implicaría una mejora en el software.

PAI, la nueva función de la Xiaomi Mi Band 5

Originalmente las pulseras inteligentes se han desarrollado para que la actividad física que hacemos a diario pueda convertirse en una serie de datos fiables que puedan darnos una idea de en qué forma estamos. Pero se puede ir mucho más allá, como pretende hacer Xiaomi, y ofrecer una nueva función en la Xiaomi Mi Band 5 que sea capaz de hacer una fotografía completa de nuestro estado de salud a través de distintos indicadores. PAI es una tecnología de recolección de datos que puede generar una puntuación determinada de salud física a través de una serie de indicadores. Que serán recogidos a su vez por la propia pulsera.

Ha sido en el medio Tizenhelp donde se ha podido ver una captura de pantalla en la que se muestra la existencia de este sistema PAI. Este sistema no deja de ser sino un indicador de salud respaldado por distintos estudios e investigaciones de base científica que han constatado que contar con una puntuación PAI por encima de los 100 puntos puede alargar nuestra vida hasta cinco años. Por tanto con esta nueva tecnología la pulsera de Xiaomi será capaz de ofrecernos un nuevo indicador con el que podremos hacernos una buena idea de nuestro estado físico. Algo que a su vez servirá de incentivo para seguir haciendo más ejercicio en busca de una puntuación que pueda proporcionarnos una mayor esperanza de vida.

Una pulsera de diseño sorprendente

En las imágenes que hemos conocido hace un par de días hemos podido comprobar que de convertirse en realidad las imágenes que hemos conocido de la Xiaomi Mi Band 5, estaríamos ante uno de los wearables más sorprendentes del mercado. Tanto es así que podría contar incluso con una inédita cámara de fotos dentro de un agujero de pantalla.

Además su pantalla ocuparía todo el frontal, sería a todo color y no tendría bordes, por lo que sería más similar a la pantalla de un teléfono móvil, y no tendría nada que ver con anteriores generaciones. De ahí nuestra extrañeza de que se puedan abarcar cambios tan importantes de una a otra generación. Veremos cuándo se presente, pero la intensidad de las filtraciones y teniendo en cuenta la presentación de otros años, no nos extrañaría ver un nuevo modelo durante este mismo mes de mayo.