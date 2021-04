Xiaomi ahora vende un paraguas inteligente con batería recargable

La firma china se ha especializado en los últimos años en ofrecernos multitud de dispositivos con una conectividad inteligente que nunca antes habían tenido. Es la especialidad del fabricante, que de hecho cuenta con el ecosistema de dispositivos del Internet de las Cosas más grande del planeta. Pero en esta ocasión no se trata de un producto de Xiaomi como tal, sino que una vez más pertenece a una de las empresas de su ecosistema, que como es habitual ponen a la venta este tipo de dispositivos en la tienda Youpin de la firma china, que no deja de ser una plataforma de crowdfunding. Ahora acaban de poner a la venta un sorprendente gadget, ya que se trata de un paraguas inteligente.

¿Qué diferencia tiene con un paraguas tradicional?

Pocos objetos se nos ocurren más básicos que un paraguas, ya sean de apertura manual o automática. Pero en este caso el paraguas puesto a la venta en Youpin nos ofrece una característica que normalmente no encontramos en los tradicionales. Porque en estos es fácil contar con mecanismos que permiten abrirlo con un solo botón. Pero a diferencia de estos el paraguas puede plegarse también de manera automática al pulsar un botón. Y lo hace gracias a un mecanismo que se alimenta de energía eléctrica para abrir y cerrar el paraguas.

Mecanismo de apertura | Xiaomi Youpin

Este paraguas no tendría cabida en este medio si no fuera porque es un gadget que cuenta con una batería de 240mAh integrada en su mango. Este cuenta con un botón que es el que abre y cierra de forma segura el paraguas. Y para ello debemos cargar la batería a través de un conector USB tipo C que tiene integrado en el mango. Cargar por completo el paraguas nos llevará dos horas, y cambio nos ofrecerá una autonomía de 150 aperturas y cierres del paraguas. Por tanto sí, te va a tocar cargar hasta el paraguas antes de salir de casa si quieres que no te deje tirado en el peor momento posible. Un paraguas que cuenta con un chip que se vale de la inteligencia artificial para reducir al mínimo el consumo en estado de espera, pudiendo alargarse hasta los 6 u 8 meses.

Paraguas inteligente | Xiaomi Youpin

El paño del paraguas cuenta con un material repelente al agua de grado 5. Además no solo nos protege del agua, sino que además también es capaz de repeler los rayos del sol y aislarnos térmicamente, por lo que también podemos utilizarlo a modo de sombrilla. El mango del paraguas también es impermeable gracias a la certificación IPX6. Tiene resistencia al viento de nivel 6. Un paraguas que llega a la plataforma de financiación de proyectos en China. Un paraguas que no es especialmente caro, ya que se ha puesto a la venta por 149 yuanes, unos 19 euros al cambio. Una tecnología que llega también a los paraguas para hacernos más cómodo su uso, porque no es habitual ver uno de estos objetos plegarse de manera automática utilizándolo con una sola mano, gracias a su botón inteligente. Lo que nos faltaba por ver, tener que cargar ya incluso el paraguas.