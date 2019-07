Sin duda el Apple Watch es el wearable más popular en todo el mundo, lo dicen sus ventas y su gran cuota de mercado, algo paradójico cuando es uno de los relojes inteligentes más caros del mercado. Si por algo se caracterizan los productos de Apple es la seguridad, al menos eso es lo que pregonan a los cuatro vientos los usuarios de sus productos, pero en este caso, nada más lejos de la realidad. Porque Apple ha tenido que deshabilitar de inmediato la función de Walkie Talkie en sus Apple Watch, tras conocer que un fallo de seguridad permitía acceder al audio de otras personas, vamos a conocer todos los detalles de este inquietante fallo de seguridad.

Apple deshabilita el Walkie Talkie por un grave fallo

La app de Walkie Talkie llegó a los Apple Watch para ofrecer una manera instantánea de comunicación entre distintos usuarios del Apple Watch. Con ella podemos enviar mensajes de voz cortos que escucha la otra persona al instante como si se tratara de uno de esos dispositivos de comunicación. Pero Apple ha tenido que suspender de inmediato esta funcionalidad del Apple Watch gracias a un fallo de seguridad que ha sido descubierto ahora, y que permitía algo bastante inquietante, escuchar nuestras conversaciones a través del iPhone.

Apple Watch Series | Apple

La información que se ha liberado alrededor de este grave problema de seguridad del Apple Watch solo detalla que gracias a esta vulnerabilidad era posible “escuchar a través del iPhone de otro usuario sin su consentimiento” lo que sin duda es un fallo más que inquietante, ya que de esta manera alguien con ciertos conocimientos podía estar escuchando en tiempo real lo que estamos hablando a través del iPhone. Eso sí, parece que Apple ha conseguido detener la amenaza antes incluso de que esta vulnerabilidad haya sido utilizada por alguien con fines ilícitos. Así que ahora mismo la funcionalidad de Walkie Talkie está completamente deshabilitada debido al descubrimiento de esta vulnerabilidad. Es evidente que la reacción de Apple ha tenido que ser inmediata, porque estamos hablando de algo muy grave, la posibilidad de que otras personas escuchen nuestras conversaciones en el iPhone sin la más mínima dificultad. Parece que detrás de este fallo se encuentra la app Facetime, que es a través de la cual el Apple Watch envía los mensajes a otros usuarios en tiempo real.

No es en la propia app de Walkie Talkie, sino en proceso que esta misma utiliza para poder enviar los mensajes a otros usuarios. Por tanto Facetime es la puerta de entrada de esa vulnerabilidad, y es ahí donde los usuarios malintencionados pueden escuchar las conversaciones de esas personas. Evidentemente no se han dado más detalles del fallo, porque no se trata de que otros lo reproduzcan, pero está bastante claro que ningún dispositivo está protegido contra la acción de los hackers o de aquellos que utilizan atajos para poder hacerse con las conversaciones ajenas. Es de esperar que en los próximos días Apple lance una actualización que sea capaz de arreglar este grave problema, por lo que mientras esta función debemos ignorarla por completo.