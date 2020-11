¿Tienes un patinete eléctrico? Estas son las nuevas limitaciones que impone la DGT a su circulación

En los últimos años se ha disparado el uso de los patinetes eléctricos en nuestras calles. Nunca habíamos tenido un acceso tan asequible a un medio de transporte motorizado como este, obviando las bicicletas. Y lógicamente este uso se ha disparado también por contar con los impedimentos que normalmente requiere conducir un vehículo a motor, como es tener que obtener una licencia o carnet, pagar un seguro o impuesto de circulación. Pero como es habitual, cuando no hay una regulación sobre los vehículos, su uso en algunas ocasiones puede llegar a generar un auténtico caos y poner en peligro la vida de las personas.

Por esa razón la Dirección General de Tráfico está poniendo orden por fin a través del Ministerio del Interior, con un nuevo paquete de reformas legales que permitirá disfrutar en los próximos años de un modelo de seguridad vial homólogo al de la Unión Europea, que tendrá como objetivo reducir un 50% los fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico. Unas normas que pondrán fin al caos generado durante los últimos años por las diferentes normas impuestas por los consistorios locales para la circulación de los patinetes eléctricos o también conocidos como vehículos de movilidad personal (VPM).

Deberás tener un certificado de circulación para poder utilizarlos

A la hora de utilizar un patinete eléctrico hoy legalmente no hace falta ningún papeleo, lo mismo que puede ocurrir con una bicicleta, ya que estos vehículos no se registran, y por tanto no tienen un permiso de circulación como tal, y no tributan por ello. Pero las nuevas normas avanzadas por la DGT y anunciadas por el Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, apuntan a que será obligatorio contar con un certificado de circulación.

De momento no se ha detallado nada sobre su funcionamiento y los requisitos para obtenerlo, pero es evidente que algo tendrá que ver con la legalidad de su uso y el registro de su actividad. También se desconoce si para obtener este certificado será a la vez necesario hacer pruebas similares a las del carnet de conducir, algo que podría limitar el uso y popularidad de estos vehículos.

Menos zonas donde circular

En esta particular ley de la selva que se ha extendido en los últimos años sobre el uso de los patinetes eléctricos, hemos visto situaciones de todo tipo con ellos. Desde personas que han circulado con ellos por autopistas a los que han modificado sus patinetes para alcanzar la misma velocidad de los coches en vías urbanas. En este nuevo paquete de medidas se prohíbe el uso y circulación del patinete eléctrico en autovías y autopistas, túneles urbanos, travesías, vías interurbanas, zonas peatonales y aceras. Lo que no se ha aclarado es si podrán seguir circulando por los carriles bici o si será exclusivamente en la calzada. También todo apunta a que estará prohibido el estacionamiento en aceras de estos vehículos.

Patinete eléctrico de Xiaomi | Xiaomi

Por tanto se limita mucho la circulación de estos patinetes eléctricos y similares, equiparándolos más a los lugares por donde transitan otros vehículos de motor. Algo que era de sentido común pero que ahora quedará en negro sobre blanco cuando se publiquen todas estas nuevas normas en el BOE. Hasta ahora había una gran disparidad entre la legislación impuesta a tal efecto en la mayoría de Ayuntamientos de España. Algo que ahora se resolverá con una directiva nacional que las sustituirá a todas.