El fabricante coreano se ha convertido en una pieza clave dentro del mercado de las Smart TV. Y no hablamos solo por sus impresionantes paneles OLED, sino porque LG no para de sorprender con todo tipo de productos innovadores. ¿Su última genialidad? Una Smart TV plegable.

Ya, durante la pasada edición del CES de Las Vegas, la firma con sede en Seúl mostró el Signature OLED TV R, una pantalla enrollable que destacaba por el poco espacio que ocupaba.

Televisor plegable LG | LG

Una Smart TV 4K, OLED y con pantalla plegable

Evidentemente, esta pantalla no es un televisor al uso, sino un panel que se puede utilizar con fines comerciales. En cambio, aprovechando la llegada de la feria SID Display Week 2020, uno de los grandes referentes del sector, LG ha vuelto a demostrar músculo.

Más que nada porque la firma ha sorprendido a todo el mundo al mostrar un televisor OLED 4K de 65 pulgadas. Hasta aquí nada que no hayamos visto en otras soluciones de la marca, como su aclamada LG C9.

De esta manera, estamos ante un panel formado por diodos orgánicos de emisión de luz, para conseguir unos negros puros y unos ángulos de visión sencillamente perfectos. Vamos, una Smart TV de gama alta al uso. Pero, si te decimos que la pantalla es plegable, la cosa cambia, ¿verdad?

Smart TV plegable de LG | LG

No, no estamos hablando de un televisor inteligente con pantalla curvada, que este formato está en caída libre, sino de un producto que sorprende por su capacidad de doblarse en función de las necesidades del usuario. Para ello, cuenta con un mando a distancia que te permite ajustar la curvatura hasta 1000 R en función de tus necesidades, para que exprimas al máximo las posibilidades de su particular formato.

¿Estás viendo una película? Usa el televisor de forma convencional. ¿Toca dar caña a tu juego de conducción preferido? Curva la pantalla de esta Smart TV para mejorar la sensación de inmersión. Hay que tener en cuenta que, de momento, estamos ante un prototipo. De esta manera, e igual que con su pantalla enrollable Signature OLED TV R, son modelos que todavía tardarán un tiempo en llegar al mercado.

Pero, pese a no ser soluciones de consumo, nos permiten dar un vistazo al futuro. En un principio, se pensaba que las Smart TV con panel curvado habían desaparecido. Pues parece que LG quiere revivir este formato, y lo hará a lo grande.

Tablet plegable LG | LG

También presenta una tablet plegable en SID 2020

Y no te creas que es el único producto con el que nos ha sorprendido la firma. Más que nada porque LG ha presentado una tablet OLED plegable, que destaca por contar con dos pantallas unidas por una bisagra, haciendo que se pueda utilizar como tablet o ordenador portátil en función de tus necesidades.

Tablet plegable de LG | LG

Es un hecho que los teclados en la pantalla táctil no ofrecen la misma comodidad que un modelo tradicional, pero como concepto es interesante. Más, viendo la barra de notificaciones situada en la parte inferior que nos permitirá leer correos de forma más cómoda entre otras funciones. Sin duda, dos productos que han sido los claros protagonistas y que nos permiten darle un vistazo al futuro de la mano de LG.