Los AirPods es uno de los productos más vendidos en la historia reciente de Apple. Esto ha provocado que desde temprano las falsificaciones llegasen al mercado. Muchísimos portales webs o de segunda mano venden estos productos falsos como originales, si no estamos atentos o no tenemos mucho conocimiento podemos tener mala suerte y que nos intenten vender una unidad falsificad. En este artículo vamos a intentar explicar cómo intentar evitar que nos engañen y aprender a comprobar si los AirPods que vas a comprar o que ya tienes en tu poder son originales o no.

Son muchos los aspectos en los de primeras nos podemos fijar para saber si nos encontramos ante una unidad falsa o no, la calidad de estos o problemas de software pueden ser uno de los primeros síntomas que nos indique que no nos encontramos ante un producto original.

Revisa la caja de los AirPods

Uno de estos aspectos, se encuentra en el embalaje de la caja de los AirPods. Las falsificaciones suelen venir precintadas, tienen un plástico de muy mala calidad y de irregular diseño sobre todo por la parte inferior. Si los AirPods que veas, tienen un tipo de plástico con bordes irregulares, sin duda debes comenzar a dudar, ya que el plástico que envuelve los AirPods originales tiene un diseño liso y uniforme.

Otro de los puntos clave donde detenerse es en la etiqueta. Su diseño, en muchos casos indican especificaciones diferentes a las de los originales. Incluso el tamaño y formato de las letras suele ser distinto. Apple siempre mantienen la misma estética en el etiquetado de sus productos, siempre que veas un diseño diferente, debes desconfiar al momento.

Comprobar número de serie en la web de Apple

Apple ha habilitado a sus clientes un espacio en su página web, en este apartado, nos permite introducir el número de serie del dispositivo, y de esta forma poder consultar el estado de soporte. Esta es una herramienta que aunque no esta pensada directamente para identificar falsificaciones, nos puede servir para ver si el número de serie es reconocido por el sistema como auténtico. Si el sistema los reconoce, estaremos ante un dispositivo totalmente original, y Apple te indicará todas sus especificaciones y hasta datos de compra.

Para encontrar este número de serie de los AirPods, tenemos que dirigirnos a caja, en la pegatina del lateral a la derecha estará el famoso número de serie del que hablamos, encima del código de barras. Si nos encontramos con que no se encuentra, también podemos encontrarlo en el propio estuche de los AirPods dentro de la propia tapa.

Comprobación de cobertura de servicio y soporte | Apple Una vez se introduce el número de serie, el sistema lo reconoce, saldrá una imagen de los AirPods, y la información referente a la garantía. Es posible que, de primera, pueda salir algún tipo de error, que informa de un problema en la fecha de compra del producto. Esto se puede producir cuando los AirPods no han sido comprados en Apple o se han reemplazado. Por eso, es importante actualizar siempre esta información con la factura cerca, de este modo no tendremos problema si algún día necesitamos contar con la correspondiente garantía.

Pero si por el contrario te dice que el número de serie no es reconocido en el sistema sin duda estarás delante de una falsificación.