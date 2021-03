¿Quieres comprarte un smartwatch? Estos son los más vendidos en Amazon

Los relojes inteligentes se han convertido en uno de los accesorios preferidos por aquellos que llevamos con nosotros un Smartphone. Su conectividad con estos y el estrecho vínculo que tienen los hace muy útiles no solo para saber la hora, sino también para poder acceder a muchas funcionalidades sin necesidad de estar consultando continuamente el teléfono. Buena parte del éxito de estos relojes se debe a que han reducido al máximo su coste. Algo que comprobamos en la lista de los más vendidos de Amazon, donde no encontramos Apple Watch o Samsung Galaxy Watch, sino multitud de dispositivos chinos que no suelen superar en su mayoría los 40 euros, aunque hay excepciones.

Estos son los más vendidos

Hay una enorme oferta de wearables en el mercado que provienen de china, más allá de marcas reconocidas como Fitbit, Ticwatch, Apple, Samsung o Huawei, tenemos muchos relojes de marcas que pasan desapercibidas pero que gracias a su buen desempeño y las reseñas positivas se han convertido en las mejores opciones. El reloj inteligente más vendido es el Elegiant. Un reloj que cuenta con pantalla táctil a color de 1.3 pulgadas, y que es resistente al agua con certificación IP68. Por supuesto puede medir el ritmo cardiaco gracias al sensor que hay en la parte posterior, se conecta mediante Bluetooth y es compatible con iOS y Android. Tiene un estilo clásico deportivo que le sienta muy bien. Su precio se suele mover entre los 35 y 40 euros.

Reloj Elegiant | Elegiant

El siguiente más vendido es un Lintelek, que tiene un diseño prácticamente calcado al del Apple Watch, lo que seguramente es uno de los principales secretos de su éxito. Además de su aspecto destaca por monitorizar el ritmo cardiaco, la actividad diaria así como de la calidad del sueño. Además es resistente al agua cinco atmósferas. Cuenta con nueve modos de deporte, permite ver notificaciones y la pantalla además es táctil. La batería ofrece 10 días de autonomía, es compatible con iOS y Android. Su precio no llega a los 40 euros.

Smartwatch Lintelek | Lintelek

El reloj de AuKey es otro que visualmente parece un clon del Apple Watch. En este caso nos ofrece una pantalla táctil de 1.4 pulgadas con resolución de 320x320 píxeles. Puede monitorizar el ritmo cardiaco, así como 12 modos deportivos diferentes. Es resistente al agua con certificación IP68 y la batería ofrece una gran autonomía de hasta 20 días de uso con una sola carga. También analiza la calidad de nuestro sueño. Es compatible con iOS y Android. Es uno de los más baratos, ya que se puede comprar por alrededor de 30 euros.

Reloj inteligente Aukey | Aukey

El Huawei Watch GT2 Sport es sin duda el mejor de todos, y a su vez el más caro, algo que es obvio. Este es todo un reloj de alta gama que podemos comprar por algo más de 100 euros. Nos ofrece características de reloj de primer nivel, como una pantalla AMOLED de 1.39 pulgadas, así como GPS integrado.

Huawei Watch GT Sport | Huawei

De esta manera no hace falta el teléfono para registrar nuestras actividades al aire libre. También hay sensor de ritmo cardiaco, seguimiento del sueño y notificaciones del móvil en la pantalla. El Xiaomi Mi Watch Lite es el último de esta lista, siendo sin duda otro de los relojes más populares del momento como demuestra su presencia entre los más vendidos.

Xiaomi Mi Watch Lite | Xiaomi

También tiene un diseño idéntico al del Apple Watch. Y no solo eso, sino que por un precio que supera por poco los 50 euros equipa GPS, lo que es una característica más propia de la gama alta. También mide la frecuencia cardiaca, monitoriza 11 tipos de actividades deportivas, hace seguimiento del sueño. Su pantalla es de 1.4 pulgadas táctil y a color, y ofrece hasta dos semanas de autonomía.