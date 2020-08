Nuevo Fitbit Sense, el smartwatch capaz de medir nuestro estrés

En plena pandemia y con una crisis económica al acecho, lo raro sería que no hubiera personas estresadas en el día a día. Casi todos tenemos siempre algo por lo que estresarnos, si no es por el dinero, es por los niños, el trabajo, los estudios, el colegio, el COVID-19 y cualquiera de las decenas de cosas que se nos pasan por la cabeza y que nos preocupan a diario. Por esa razón los wearables han dejado de ser dispositivos meramente recolectores de datos para convertirse en buenos compañeros en nuestro día a día e incluso decirnos cómo estamos afrontado los problemas y qué debemos hacer para sentirnos mejor. Eso es lo que nos ofrece el nuevo reloj de alta gama de Fitbit, un smartwatch que no tiene nada que envidiar al Apple Watch y que ofrece características inéditas en el mercado.

Características del nuevo Fitbit Sense

Sin duda alguna la mayor novedad que nos ofrece este reloj es que cuenta con el escáner EDA que es capaz de detectar nuestra actividad electrodérmica, gracias a la cual podemos conocer la respuesta del cuerpo al estrés y podremos ver un gráfico detallado en la aplicación Fitbit para controlarlo mejor. En definitiva, este reloj es capaz de detectar que estamos cerca de sufrir una situación de estrés y nos invita a parar antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto cuenta con un sensor de la frecuencia cardiaca que permite consultar estadísticas en tiempo sobre cuáles han sido las zonas del entrenamiento en las que hemos quemado grasas y en cuáles no.

Fitbit Sense | Fitbit

Es un reloj resistente al agua, que puede sumergirse hasta 50 metros, perfecto para practicar deportes de agua. Cuenta con despertador inteligente, así como con asistente de voz integrado, contando con el asistente de Google o Alexa de Amazon. También podemos hacer pagos móviles gracias a Fitbit Pay, la plataforma de pagos móviles del fabricante de wearables. Además cuenta con un conjunto de biosensores que nos dan algunos de los datos más precisos del mercado. Con ellos se puede conseguir la detección de la temperatura cutánea, la monitorización de la frecuencia cardiaca y la carga de la batería. Este conjunto de biosensores es resistente al agua y está ubicado en la parte posterior de Fitbit Sense.

Fitbit Sense | Fitbit

Este reloj viene también con una monitorización cada vez más común, como es la del periodo menstrual, así como de las distintas fases del sueño, tanto ligero, como profundo y REM. Este reloj ofrece una autonomía de hasta seis días con una carga de la batería, por lo que ofrece mucha más que muchos de sus competidores. En el caso de que utilicemos el GPS de forma continuada, esa autonomía se reduce a 12 horas. Un reloj que ya se puede reservar en España con acabado en blanco y dorado o en negro. En ambos casos lo hace por 329,95 euros, un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta que rivales como el Apple Watch, al que supera en muchos aspectos, son bastante más caros.