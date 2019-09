Al igual que con el iPhone o el iPad, el Apple Watch se ha convertido en todo un referente de un segmento en auge como el de los wearables. A pesar de una competencia salvaje, con precios muy bajos, el Apple Watch sigue siendo el wearable más vendido del mercado, a pesar de que es con diferencia el más caro de todos los que compiten con él. Ahora la firma de Cupertino ha lanzado una nueva generación, que si bien no presume de un cambio en su diseño radical, sí que mejora algunos aspectos esenciales de su funcionamiento, mejorando la faceta más importante para la mayoría de los usuarios, el seguimiento de la actividad y las características orientadas a monitorizar nuestra salud en tiempo real.

Características de los nuevos Apple Watch Series 5

Apple ha comenzado la presentación del nuevo Apple Watch Series 5 recordándonos que su nueva característica de electrocardiograma está salvando literalmente vidas, o que el detector caídas ha podido llamar a una persona cercana para recibir ayuda. El nuevo Apple Watch Series 5 también está orientado a ofrece una mayor precisión a la hora de monitorizar nuestra salud desde la muñeca. Ahora podemos medir el ruido que nos rodea, y saber si este puede ser perjudicial para nuestra salud a la larga.

La nueva pantalla del Apple Watch Series 5 | Apple

En el hardware Apple ha destacado que estrena una nueva pantalla Always On retina, que permite mostrar siempre información en la pantalla, como los relojes tradicionales. Una pantalla LPTO que ahora es mucho más eficiente que las de anteriores generaciones, gracias a que puede oscilar su refresco entre los 60 Hz y 1Hz. Una nueva pantalla mucho más eficiente, que gasta menos energía y que consigue ofrecer todo un día entero de funcionamiento sin tener que recargarlo, algo que hasta ahora ha sido difícil de conseguir.

Apple Watch Series 5 | Apple

La nueva pantalla Always On sin duda es una de esas funcioens que se echaban de menos en este reloj. Con Compass Apple ha lanzado una Watch face que es capaz de mostrarnos la brújula y las indicaciones necesarias para no perder nunca el norte, en cualquier situación. Ahora las versiones con conectividad móvil también pueden contactar rápidamente con los servicios de emergencia en 150 países pulsando un simple botón. También, como el iPad, está fabricado en aluminio 100% reciclado.

Apple estrena también un nuevo acabado para los Apple Watch Series 5, como es el cerámico, que aporta no solo más exclusividad, sino más resistencia. Llegan además otras ediciones del Apple Watch, a cada cual más exclusiva, que se adaptan a diferentes estilos.

En desarrollo.