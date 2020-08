A muchos de nosotros nos gustaría tener un gimnasio en casa. El deporte es realmente importante, ya sea para poder perder esos kilos de más, porque te quieres mantener en forma o sencillamente eres un adicto al ejercicio físico. Pero, hay veces que, por diferentes motivos, es imposible ir al gimnasio. Pero claro, ¿dónde metes los diferentes aparatos necesarios para poder hacer ejercicio? Pues la solución está en Move It Swift, un curioso gadget que te permitirá ponerte en forma en muy poco espacio.

Como podrás comprobar en las diferentes imágenes que acompañan a este artículo, parece que estemos ante unos guantes de boxeo convencionales, pero que destacan por contar con una luces LED. Nada más lejos de la realidad. Ya que, los Move It Swift son un completo centro de entrenamiento para que practiques deporte en casa de forma muy cómoda.

Guantes de boxeo Move It Swift | Move It Swift

Los Move It Swift cuentan con entrenador personal

Para empezar, cuentan con un sensor en su interior capaz de monitorizar cualquier movimiento que realices, incluyendo el recuento de los golpes que has realizado, calorías quemadas, fuerza del impacto... Vamos, todo lo necesario para cualquier usuario. Además, su activación es realmente sencilla, ya que lo único que debes hacer es chocar los guantes de boxeo para empezar a utilizarlos.

Decir que estamos ante un producto que ha nacido a través de Indiegogo, la conocida plataforma de financiación colectiva. Y su éxito está siendo rotundo. Para que te hagas a la idea, estos Move It Swift tenían un objetivo inicial de 4.216 euros y ya llevan más de 25.000 euros ¡en solo tres días! Lógico, viendo las características de este curioso gadget para practicar deporte en casa.

Siguiendo con las bondades de los guantes de boxeo inteligentes Move It Swift, hay diferentes configuraciones disponibles, pero lo mejor es apostar por un pack que incluye una pareja de guantes además de un saco de boxeo de velocidad y reflejos. Más que nada porque, usando ambos dispositivos, podrás realizar todo tipo de ejercicios para mantenerte en forma, ganar masa muscular o incluso perder peso. Todo gracias al potente sensor de movimiento que integra y que, como ya te hemos comentado, no dejará un parámetro sin registrar.

Entrenador virtual del Move It Swift | Move It Swift

Tendrás un entrenador personal virtual

Por si no fuera suficiente, cuentas con un entrenador virtual que te guiará a la hora de hacer todo tipo de ejercicios de cardio, musculación y mucho más. Además, podrás ver los ejercicios desde tu móvil o utilizando tu televisor inteligente, por lo que facilidades no te faltan para practicar deporte desde la comodidad de tu casa.

Aplicación Move It Swift | Move It Swift

Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, este dispositivo registra absolutamente toda la actividad física, para luego vincularse con tu teléfono móvil o tablet para que tengas todos los registros en la palma de la mano. De esta manera, irás viendo tu progresión a medida que vas utilizando los guantes de boxeo inteligentes Move It Swift. Y, por si no fuera suficiente, ofrece un ranking de usuarios que puedes compartir con tus amigos para que os piquéis, haciendo que el rendimiento aumente.

Sin duda, uno de los gadgets más útiles que encontrarás si quieres montarte un gimnasio en casa pero tienes muy poco espacio. ¿Su precio? Puedes comprar los guantes sueltos por tan solo 83 euros, pero te recomendamos el pack que incluye un par de guantes y un saco de boxeo de velocidad y reflejos, que puedes adquirir a través de este enlace a un precio de 142 euros. Lo único que has de tener en cuenta es que, las primeras unidades comenzarán a enviarse en octubre de este año.