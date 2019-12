La carta de los Reyes Magos puede ser un quebradero de cabeza si la persona a la que tienes que regalar no te da pistas, es de esas que dicen que tienen de todo o simplemente no conoces del todo bien sus gustos. Pero hay aficiones con las que nunca fallas y una de ellas es la música. Si tienes que hacerle un regalo a un amante de la música, tienes a tu disposición un amplio catálogo de opciones para no equivocarte.

Para un aficionado a la música tienes infinidad de posibles regalos que hacer, pero aquí te damos una lista por si no quieres estar buscando por tu cuenta y te apetece ir a tiro hecho. Con estas ideas seguro que aciertas y que tu carta a los Reyes Magos es todo un éxito.

Tocadiscos | Crosley

Tocadiscos

El vinilo vuelve a estar de moda y un tocadiscos, además de un reproductor de música, le da un toque de distinción a una casa. En cuanto a diseño, calidad y precio, Crosley es una marca de referencia. Con este tocadiscos de tres velocidades podrás reproducir tus vinilos nuevos y antiguos. Aunque lleva altavoces incorporados, tiene bluetooth por lo que podrás conectar tus bafles si quieres mayor calidad de sonido. Si lo cierras, parecerá una maleta vintage y sorprenderás a todos cuando lo abras y se descubra que es un tocadiscos.

Auriculares

Aunque los auriculares de botón cada día avanzan más y mejoran sus prestaciones, es difícil que se escuchen mejor que unos de diadema. Aunque puedan parecer o resultar más incómodos de llevar, la calidad de la escucha será mayor. Estos auriculares inalámbricos de JBL ofrecen además varias ventajas a tener en cuenta. Con su tecnología TalkThru reduce la música y amplifica las voces de las personas con las que estás hablando, por si necesitas comunicarte con alguien y no te quieres estar poniendo y quitando los auriculares.

Cuenta también con la opción de cancelación de ruido exterior, si te encuentras en un entorno seguro en el que poder utilizarlo, y con la tecnología AmbientAware, que aumenta el ruido ambiental por si estás cruzando una calle y no quieres dejar de oír si se acerca una ambulancia o un coche pita. También puedes activar con un gesto el servicio de Alexa o de Google y escucharlo en tus cascos.

Altavoz ducha

Uno de los sitios donde más música se escucha y se canta es en la ducha. Hasta ahora siempre había que subir el volumen de algún reproductor desde fuera de la bañera o la ducha para poder escucharla bajo el agua, pero ahora es posible llevarte tu música contigo mientras te duchas. Con este altavoz con ventosa impermeable podrás tener un altavoz debajo de la ducha, junto a ti mientras te duchas, y poder escuchar tus canciones favoritas como si estuvieras en el salón. Activa la función bluetooth, conecta tu emisora o tu aplicación de música en streaming favorita y disfruta de una ducha con banda sonora.

Micrófono

Si la persona a la que va destinada la carta de los Reyes Magos es aficionada, además de a escuchar música, a cantarla, el mejor regalo que le podrás hacer es un micrófono. Con este micrófono bluetooth de karaoke podrás crear una sensación de concierto gracias a sus dos altavoces incorporados. Lo podrás usar también para grabar canciones en las aplicaciones de karaoke de tu teléfono. Un regalazo para los aspirantes a nueva estrella de la música.