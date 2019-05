Louis Vuitton integra pantallas flexibles en uno de sus bolsos para complementar al smartphone

El término "wearable" se ha asociado habitualmente a toda esa tecnología que se puede vestir, como por ejemplo un smartwatch que puede ir a juego con el resto de nuestra ropa, una pulsera de actividad también con los mismos colores, o incluso los cascos de diadema podrían entrar en esa categoría de alguna manera. Ahora uno de los referentes de la moda, como es Louis Vuitton, ha integrado en uno de sus icónicos bolsos dos pantalla flexibles para navegar en Internet, al menos a priori, porque de momento no tenemos mucha idea del lado práctico que podría tener este tipo de hardware en un bolso de este tipo.

Louis Vuitton se une a la fiebre de las pantallas flexibles

Este 2019 sin duda es el gran año de la pantalla flexible, de hecho esperamos conocer multitud de móviles con este tipo de pantallas, empezando por el Samsung Galaxy Fold o el Huawei Mate X. Pero quién nos iba a decir que una forma de la moda tan reconocida como Louis Vuitton sería uno de los fabricantes que se subiría también al carro de estas pantallas flexibles. Algo que mirándolo desde un punto de vista objetivo, tiene todo el sentido, ya que el textil es lo que cuenta con un perfil más flexible para este tipo de pantallas. Ahora Louis Vuitton ha mostrado en pasarelas este sorprendente bolso desarrollado junto a Royole.

Royole ha sido la marca que técnicamente ha lanzado el primer móvil de pantalla flexible del mercado, conocido como FlexPai, pero que como no proviene de ninguno de los grandes fabricantes del mercado, no ha sido tenido en cuenta al menos en los mercados occidentales. Esta firma ha compartido su conocimiento de las pantallas flexibles, para ofrecernos la particular visión de Louis Vuitton de lo que debería ser un auténtico wearable, tecnología que podemos vestir como este curioso bolso. Entrado en detalles, el bolso cuenta con dos pantallas AMOLED con 1920 x 1440 píxeles de resolución.

Por tanto cuentan con tanta resolución como las pantallas de teléfonos móviles de gama media alta. Al tratarse de un bolso conceptual, y que todavía no va a llegar al mercado, de momento la funcionalidad está poco clara, pero parece que principalmente será una forma más de expresión por parte de la marca y de los propios usuarios. Con estas pantallas se podrá contar con un bolso más exclusivo, que mostrará cualquier contenido que nos guste, partiendo lógicamente de nuevas texturas que resalten el diseño de este accesorio. No se espera al menos hasta el próximo año el lanzamiento de uno de estos bolsos de manera comercial. En los planes de Louis Vuitton estaría lanzar dos modelos diferentes, uno con una sola pantalla flexible, y el otro modelo con dos. Sin duda es un terreno inesplorado por la mayoría de empresas y fabricantes del sector, que pueden tener en las pantallas flexibles una de las formas más originales de disfrutar de la moda. Desde luego es una manera original de sacarle partido al ingente mercado de los wearables conectados.