Google ha lanzado en España hace unas semanas sus llaves de seguridad Titan, que llevaban ya cierto tiempo a la venta en Estados Unidos, y que llegan a un mercado que poco a poco está teniendo más presencia, y que va importando más a los usuarios. Estas llaves de seguridad son cada vez más importantes para muchas personas que quieren proteger sus datos en las redes, donde sin duda son mucho más vulnerables sin este tipo de llaves. Ahora hemos conocido que las llaves de seguridad Titan de Google son ya compatibles también con los iPhone, gracias a su compatibilidad de con iOS recién estrenada.

Ya puedes utilizarlas con tu iPhone

Las nuevas llaves de Google son compatibles con los iPhone desde ayer, cuando Google ha anunciado que estas son compatibles con dispositivos que cuenten con iOS 13.3 o superior, por tanto si tienes un iPhone con este sistema operativo ya podrás utilizarlas.

Llaves Titan ahora compatibles con iOS | Google

Con esta llave por tanto y con un iPhone es posible iniciar sesión en una cuenta segura comprobando la presencia física de la llave Titan desde una conexión bluetooth, USB o Lightning. Esto quiere decir que para poder verificar la identidad de una cuenta en Internet será necesario tener esta llave a mano para poder acceder a ella.

¿Cómo puedes utilizar estas llaves con el iPhone?

El funcionamiento de estas llaves es muy sencillo, y añaden una gran capa de seguridad adicional a nuestras cuentas en la red, ya que es un dispositivo al que no podrán tener acceso los hackers salvo que te la roben, algo poco probable. Con una de estas llaves Titan podemos configurar como acceso predeterminado de seguridad el uso de la llave. Por ejemplo, si tienes una cuenta en Google y es necesario verificar la identidad de la persona que quiere hacer cambios en la contraseña, al hacker no le va a servir tener nuestro usuario o contraseña, sino que la verificación en dos pasos va a exigir insertar esta llave física en el conector Lightning del iPhone.

O si tenemos un ordenador cerca, en el conector USB de este, entonces nuestra identidad habrá quedado completamente identificada mediante este medio físico. Por tanto salvo que el hacker tenga en su poder la llave físicamente no será posible poder suplantar nuestra identidad. De este se están dando cuenta cada vez más personas, que ven en estas llaves de seguridad una forma mucho más efectiva de proteger sus cuentas del posible ataque de hackers. Y es que hoy en día ya no es necesario ser alguien famoso o con mucho dinero para ser víctima de estos, ya que cada vez son más los casos en que personas normales y corrientes vemos cómo nos llegan mensajes de distintos servicios y apps a las que estamos suscritos donde se ha cambiado primero el idioma de la cuenta al ruso, se ha cambiado la pregunta de seguridad y nos han dejado sin acceso a la cuenta. Con estas llaves, eso es mucho más difícil, por no decir imposible.