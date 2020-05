Amazon Echo se ha convertido en uno de los principales altavoces inteligentes en nuestros hogares. Cada vez es más habitual poder contar con uno de estos dispositivos para ayudarnos en el día a día con muchas tareas, preguntas y curiosidades. Normalmente tras la primera configuración de estos dispositivos solemos olvidarnos de ellos hasta que no surge algún problema. Y uno de los casos más habituales suele ser ese en el que tras cambiar de proveedor de Internet nos vemos en la tesitura de tener que cambiar la contraseña de este, por tanto de la red Wifi. Cuando eso ocurre el altavoz automáticamente deja de funcionar, y a cada pregunta nos responde con que revisemos la conexión. Pues bien, algo que podría ser un auténtico infierno para el usuario medio, no tiene mucha complicación como os vamos a contar a continuación.

Así puedes cambiar el la red Wifi de tu Amazon Echo

Lo que debemos hacer en estos casos en los que hay red Wifi pero la contraseña ya no es válida, o directamente hemos instalado una nueva red es actualizar los datos de la nueva red o la propia contraseña. Para ello necesitamos la app de Alexa de Amazon para poder modificarlos. Lo que tenemos que hacer es seguir estos pasos:

Entra en la app de Alexa

Pulsa sobre la sección de “dispositivos”

Entra en la sección “Echo y Alexa”

Selecciona el dispositivo en el que quieres actualizar el Wifi

Pulsa sobre el botón “cambiar”

Cambiando el Wifi en Amazon Echo | Amazon

Este botón se puede encontrar junto a la red Wifi en la que estamos conectados. Al hacerlo, comenzará un asistente de cambio de red Wifi. Tendremos que ir respondiendo en base a la situación en la que se encuentra el altavoz en ese momento. Si es necesario, habrá que elegir la nueva red Wifi a la que nos vamos a conectar, y como es lógico, introducir la nueva contraseña de esta red. De esta forma el altavoz volverá a conectarse a la red Wifi y funcionará correctamente.

Todos los dispositivos asociados volverán a funcionar

Normalmente cuando este dispositivo pierde la conectividad Wifi todos los dispositivos asociados dejan de funcionar, porque no se pueden conectar a su vez a la red Wifi. De esta manera la mayoría de ellos recobrará la conexión con el altavoz, y permitirá volver a recobrar la interacción entre todos ellos. Los altavoces inteligentes de Amazon se pueden conectar tanto a redes Wifi de 2.4Ghz como a las de 5Ghz. Lógicamente sin una conexión a Internet este tipo de dispositivos se convierten en un auténtico ladrillo, ya que el altavoz sin ella no puede consultar ninguna de las cuestiones o interactuar con las skills que al fin y al cabo se alimentan de Internet. Por tanto como podéis comprobar es muy sencillo actualizar los datos del Wifi y recobrar la conectividad. Algo que solo debemos hacer cuando hay cambios en la contraseña o una nueva red, en el caso de cortarse el suministro eléctrico o de reiniciarse el router no hay que hacer nada, porque la red y la contraseña sigue siendo la misma.