Factores clave para aprovechar toda la velocidad de tu conexión de fibra

Las conexiones de Internet han cambiado mucho en los últimos 20 años. Desde aquellas en que utilizábamos módem de 14,400 que iban “a pedales” a las rápidas conexiones de fibra y ADSL con las que contamos actualmente. Estas últimas cada día están más en desuso, ya que su velocidad es muy inferior a la fibra. Con las conexiones de fibra estamos disfrutando de velocidades de vértigo, tanto que en algunos hogares estamos recibiendo velocidades de hasta 1.000 megas de bajada y 300 megas de subida. Pero es evidente que no vas a poder hacer uso de todo ese ancho de banda si no cuentas con un elemento clave a la hora de transportar los datos.

El cable, la clave para disfrutar de toda la velocidad

Lo normal es que en una conexión Wifi siempre sea menos rápida que una por cable. Como sabes, las actuales redes que nos instalan en casa cuentan con frecuencias de 2.4GHz y 5 GHz. Las primeras pueden alcanzar velocidades de alrededor de 50megas de bajada en un buen momento, y en el caso de las segundas podemos llegar perfectamente a las 500 megas de bajada con un móvil moderno con una buena conectividad. Pero si tenemos una conexión de 1000 megas y queremos sacarle todo el partido, vamos a tener que recurrir a la conectividad con cable. Con ella sí que vamos a poder aprovechar todos el ancho de banda y recibir todos los datos que es capaz de ofrecer la red, no todos esos 1000 megas, pero prácticamente el 99%.

Cable de red Cat 6 | Kabel

¿Qué tarjeta de red y cable elegir?

Lógicamente podrás disfrutar de toda esta velocidad si te conectas desde un ordenador de sobremesa o portátil, en esos casos podrás conectar el cable a una tarjeta de red. Si no la tienes, tendrás que hacerte con una que al menos sea Gigabit, para que pueda ofrecer la máxima velocidad posible, esos mil megas. Pero aparte de esto tendremos que comprar también un cable de red. En estos casos el cable también juega un papel fundamental, porque aunque tengamos una conexión de fibra de 1000 megas y una tarjeta de red compatible, si el cable no es de un determinado tipo, no podremos contar con todo ese flujo de datos.

Tarjeta de red Gigabit | UGreen

Para ello deberíamos comprar un cable de red Cat-6. Los más comunes que se venden en las tiendas son ya los Cat-6, Cat-7 y Cat-8, que pueden llegar a gestionar conexiones de hasta 10000 megas. Pues bien, con el primero, uno como este, ya tendríamos suficiente para contar con toda la velocidad de nuestra fibra en el ordenador de sobremesa o portátil. Incluso para otros servicios que lo requieren, como por ejemplo el Chromecast Ultra, que cuenta con una conexión de cable que nos permite reproducir en 4K o jugar en tiempo real con Stadia con esta misma resolución. Con estos componentes te vas a asegurar de que esos 1000 megas que tienes contratados te lleguen y les puedas sacar partido. Porque recuerda que si solo utilizas la conexión 2.4GHz de tu fibra, estarás aprovechando apenas el 5% del potencial de tu conexión de fibra de 1000 megas.