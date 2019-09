Si ya te has metido de lleno en el mundo de los altavoces inteligentes y asistentes de voz, seguro que has elegido ya entre uno de los grandes fabricantes de estos dispositivos. Estos son sin duda alguna Google y Amazon, y si has elegido a los segundos, seguro que vas a agradecer esta forma de comunicarse con otras personas en el hogar gracias a una función similar a la del interfono que os contamos hace unas semanas, cuando hablábamos de la función Drop-In. En esta ocasión nos fijamos en los “comunicados” que son una forma más de poder hablar a través de los altavoces Echo de nuestro hogar.

Habla desde tu móvil en un altavoz Echo

Es lo interesante de esta función de Alexa para los altavoces Amazon Echo, ya que con ella podemos hablar a través de los altavoces aunque nos encontremos fuera de casa, siempre y cuando contemos con Alexa en nuestro móvil. Para ello lo que debemos hacer es abrir la app de Alexa desde nuestro móvil, que seguramente tengas instalada al contar con un altavoz Amazon Echo. Una vez que abrimos la app, podemos entrar directamente en la función que queremos utilizar pulsando sobre el botón de “comunicación” en la parte inferior de la pantalla.

Enviando un comunicado con Alexa | Tecnoxplora

Una vez que pulsamos vemos diferentes tipos de comunicaciones que podemos hacer desde el altavoz de Amazon. La función que debemos pulsar para poder hablar a través del altavoz y dejar un comunicado a los integrantes de nuestro hogar es el de “comunicado” el cual tras pulsarlo se activa y nos pide que introduzcamos un mensaje. Podemos enviarlo de diferentes maneras, si introducimos texto, Alexa leerá el mensaje en voz alta en el altavoz o los altavoces de destino.

En el caso de querer enviar una nota de voz en la cual se escuche nuestra voz, solo tenemos que pulsar sobre el icono del micrófono para que el mensaje se escuche al otro lado de la app de Alexa. Cuando enviemos los mensajes, Alexa emitirá un sonido de notificación y reproducirá el mensaje, ya sea dictado o escrito. Por lo que es una función realmente sencilla si hemos salido del trabajo y queremos avisar de que ya vamos camino de casa, o cualquier otro mensaje que queramos enviar para que las personas que hay en casa estén avisadas.

De esta manera podemos comunicarnos con otras personas de manera ineludible, ya que si están en casa lo normal es escuchen los mensajes con nitidez desde muchos lugares de la casa. Igualmente si estás al lado de un altavoz Echo de Amazon, vas a poder enviar comunicados a otras personas de manera sencilla con comandos de voz. Pero desde luego que es muy cómodo hacerlo desde el coche y saber que las personas que están al otro lado del altavoz lo van a escuchar con total nitidez. Además antes de cada mensaje, Alexa avisa de la persona que ha dejado el comunicado, por lo que no hay lugar a la confusión en el caso del que mensaje sea dictado y no una nota de voz.