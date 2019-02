Diez 'cosas' inteligentes para hacer deporte que te enseñarán lo mal que haces ejercicio

2019 es el año de los wearables para el deporte. En su lista anual de tendencias para el ‘fitness’, el American College of Sports Medicine puso a la cabeza para el año 2019 a este amplio repertorio de dispositivos que permiten medir y monitorizar el rendimiento mediante sensores y que, a partir de esos datos, ofrecen estadísticas, análisis y consejos para mejorar.

Cada vez hay más ejemplos y, aunque todavía no han dado el salto al gran público, cada vez son más los que cualquiera puede comprarse y usar en casa o donde sea que entrene con increíbles resultados. Ya no es una tecnología reservada a los profesionales, aunque sí a los que tengan un bolsillo suficientemente repleto como para pagar el abultado precio. Los hay para todos los gustos. Estos son algunos de los más interesantes:

La pesa más lista de su promoción

Ha causado sensación en el CES, la gran feria de la electrónica de consumo que se celebra en Las Vegas a principios del año. La pesa rusa Kettlebell Connect de la marca Jaxjox ha sorprendido por su capacidad para aumentar o reducir el peso cuando el usuario aprieta un botón, gracias a un mecanismo de núcleos internos que rotan para pasar de unos 5 kilos y medio a unos 20 kilos. Además, este inteligente equipamiento deportivo registra un buen número de datos sobre el entrenamiento gracias a sus sensores y viene acompañado de una ‘app’ que ofrece cursos personalizados en base a la información recopilada.

Un ring en casa

Los amantes del boxeo o el fitboxing están de enhorabuena gracias a otro equipamiento que ha sorprendido en el CES: el Botboxer. Se trata de un saco inteligente, creado por Skytechsports, que no solo se mueve para evitar ser alcanzado, sino que además integra sensores que captan los movimientos del usuario, calculan la fuerza de sus golpes y analizan la técnica para ofrecer consejos para mejorar el golpeo y la posición. Comon tener un ‘sparring’ robótico siempre a tu disposición.

Las raquetas para ‘techies’

No es uno, sino tres, los modelos de raqueta inteligente que la marca Babolat tiene a la venta: Pure Drive, Pure Drive Lite y Aero. Todas ellas tienen en común una tecnología de sensores que permite obtener información sobre el tipo de golpe (drive, revés…), los servicios o saques, las voleas, la velocidad a la que se ha golpeado la bola, el recorrido del brazo y un largo etcétera. Una ‘app’ que acompaña a la raqueta se encarga de mostrar toda esa información de un modo muy visual en el ‘smartphone’ del tenista.

La pelota que te enseña a encestar como Curry

Si lo tuyo es más el baloncesto, la marca Wilson ha inventado un balón inteligente, el Wilson X Connected Basketball, que lleva incorporado un sensor para detectar cada detalle del tiro: desde dónde has lanzado, con qué fuerza, si ha entrado o no, etc. Hay cuatro modos: ‘free range’ (estilo libre), entrenamiento de tiros libres (perfecto para los pívots con muñecas de madera), ‘buzzer beater’ (empiezas con 20 segundos y cada canasta suma tiempo; el objetivo es aguantar el máximo posible) y ‘real game’ (un partido simulado de 2 minutos). Después, claro, todas las estadísticas se ofrecen en la aplicación que acompaña a la pelota.

Espejito, espejito…

¿Quién está sudando la gota gorda para ser el más guapo o la más guapa del reino? Eso es lo que le preguntarán a Mirror, el espejo inteligente que te da clases de fitness, todos aquellos que tengan la suerte de instalar uno en sus casas. En realidad es una pantalla camuflada de 40 pulgadas con una cámara y un micrófono. Desde la ‘app’ en tu ‘smartphone’ seleccionas una clase y un entrenador de verdad se cuela de repente en tu hogar para ponerte en forma frente al espejo, mientras te sigues viendo a ti mismo además de a él.

Una clase de ‘spinning’ en tu salón

Con la Bkool Smart Bike no podrás escaquearte de subir la resistencia de la bici cuando el profesor de ‘spinning’ te lo diga. Esta bici indoor inteligente lo hace de manera automática y sin preguntarte cuando el instructor lo indica, ya que está conectada a tu móvil mediante Bluetooth. Además, te indicará de forma visual en la pantalla de tu ‘smartphone’ si tienes que subir el ritmo de pedaleo o bajarlo (menos probable), en función del perfil de la sesión de ‘spinning’ de la clase a la que estés asistiendo. Hay muchísimas clases (tanto en inglés como en español) de distintas duraciones y pensadas para distintos niveles.

NordicTrack VR Bike

Aún más futurista es la bici indoor con realidad virtual que NordicTrack ha presentado recientemente, en colaboración con HTC Vive. El usuario se pone las gafas de realidad virtual y la sesión de pedaleo se convierte en un auténtico videojuego, que te va impulsando a mejorar tu rendimiento sin que siquiera te des cuenta. Es una forma no solo de hacer más divertido el entrenamiento, sino también de forzarte a subir el ritmo sin que te flaquee la voluntad.

Flexispot

También una bici, pero muy distinta. En este caso se trata de sumarse a la tendencia de trabajar de pie, con escritorios verticales, pero dándole otra vuelta de tuerca para hacer ejercicio mientras das el callo. En realidad la Flexispot puedes usarla de pie o sentado, pedaleando o sin pedalear, pero lo que hace especial a este artilugio es que deja sin excusas a los que nunca van al gimnasio por falta de tiempo (“es que trabajo mucho…”).

Las zapatillas ‘smart’

La famosa marca deportiva Under Armour ha puesto a la venta las primeras zapatillas inteligentes que de veras tienen buena pinta. Como ya estarás imaginando, su cometido es recopilar datos sobre tus sesiones de ‘running’ más allá de lo que una simple pulsera o alguno de los ‘gadgets’ habituales permiten. Sabrás si tu pisada es correcta, cuál es tu cadencia, y sobre todo tendrás acceso a un servicio (en el móvil) de ‘coaching’ para mejorar en base a tus resultados.

Wii Fit U

Las videoconsolas suelen ser sinónimo de ‘sillón ball’, de tirarse en el sofá con el mando y echar partida tras partida. Sin embargo, Nintendo cada vez está introduciendo mejoras más interesantes en su Wii para personas deportistas. Con la versión más moderna de Wii Fit, la U, tendrás acceso a un sinfín de entrenamientos, desde baile a yoga pasando por aerobic o ejercicios para ponerte cachas. Versatilidad para los que tampoco andas buscando lo más profesional del mundo, sino algo divertido que les ayude a mover el esqueleto.