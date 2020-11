Cómo jugar con un mando Bluetooth en tu televisor con Android TV

Tener un televisor en casa no es nada nuevo, no hay hogar sin televisor y desde hace algún tiempo la gran mayoría cuenta con Smart TV. El uso de este tipo de dispositivos ha crecido exponencialmente y no sólo lo usamos para ver nuestros programas preferidos, series y películas, sino que también lo hacemos para navegar por Internet o incluso echarnos unas partidas. Hoy por hoy tenemos todas las facilidades para descargarnos juegos desde Google Play para Android TV y jugar directamente en nuestro televisor. Aunque el catálogo disponible aún no es muy extenso, pero puedes encontrar algún título que te enganche y no puedas parar de jugar.

Mejor hacerlo con un mando

Aunque el mando de nuestra tele está preparado para esta función, pero no es la opción más cómoda. Los mandos a distancia están diseñados para las funciones básicas de uso de este tipo de dispositivos, unas funciones a las que no han sabido adaptarse los mandos. Pero la solución a este problema es muy sencilla, los fabricantes han sabido adaptarse a estas necesidades y han creado mandos bluetooth compatibles para que puedas disfrutar de la experiencia sin ninguna limitación.

No es la primera vez que hablamos de las limitaciones que tienen los mandos a distancia puesto que también las encontramos a la hora de hacer búsquedas o teclear los usuarios y contraseñas para identificarnos en plataformas o aplicaciones. Y como en ocasiones tenemos que recurrir a aplicaciones de terceros o incluso a vincular nuestro móvil para usarlos como teclado para poder sacar el máximo partido a nuestra televisión Android. En el mercado podemos encontrar gamepad compatibles con Android TV para poder disfrutar en nuestros juegos preferidos en nuestra tele. A continuación, te contamos como vincular un mando de juego a tu televisión.

Vincular Mando Bluetooth | TeecnoXplora

Vincular Gamepad

Aunque las Smart TV comparten sistema operativo cada fabricante tiene unos menús de ajustes distintos, pero en la mayoría de los casos funcionan de la misma manera. Para enlazar un mando tendremos que abrir los ajustes de nuestro televisor y buscar los ajustes de “bluetooth” o bien en “Mandos y accesorios”, utilizaremos la opción “Añadir accesorio” y le damos al botón de aceptar de nuestro mando a distancia. De este modo nuestro televisor comenzará a buscar nuevos dispositivos y una vez lo encuentre pulsaremos de nuevo el botón de aceptar para vincularlo, hecho esto ya estamos preparados por comenzar a jugar.

Pero no todos los mandos Bluetooth son compatibles con Android TV. Podemos tener mandos inalámbricos que usamos con nuestros teléfonos Android, pero no se vinculan con nuestro televisor. Para que estos dispositivos sean compartibles debe tener conexión inalámbrica de 2.4 Ghz. Si carece de este, nuestro televisor encontrará el mando, pero a la hora de conectar nos dará un error de conexión siendo imposible utilizarlo. Por lo que a la hora de elegir un mando que nos funcione con nuestra tele tenemos que cerciorarnos que sea compatible no sólo con Android, sino que lo sea con Android TV.