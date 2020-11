Cómo imprimir desde tu móvil en una impresora que no tiene Wifi

Nuestros teléfonos móviles gracias a su versatilidad se han convertido en verdaderas oficinas itinerantes. Podemos acceder desde el correo, a los programas de ofimática o de gestión empresarial desde cualquier lugar del mundo donde dispongamos de conexión a internet. No hay prácticamente nada que no podamos hacer, incluso podemos imprimir documentos. En alguna ocasión os hemos contado como imprimir a través de una red Wi-Fi. Pero, cómo lo hacemos si nuestra impresora no dispone de esta función o no tenemos conexión Wi-Fi en este momento.

Es mucho más sencillo de lo que parece, tan solo necesitaremos un par de adaptadores y cables para solucionar el problema. Adaptadores como un adaptador OTG, un cable USB, un teléfono Android que soporte OTG y descargar una aplicación.

¿Qué es un adaptador OTG?

Un USB OTG (On The Go) Es una extensión de USB 2.0 que nos permite conectar cualquier dispositivo USB a nuestros amartphones o tabletas. Con esto podemos controlar cualquier dispositivo USB como un ratón, un teclado, un pendrive, una cámara digital o incluso una impresora como es el caso de hoy. Pero para ello necesitamos un adaptador ya que nuestros teléfonos no disponen de conexión USB. También puedes encontrar estos adaptadores USB para conectores microUSB.

En el mercado podemos encontrar cables o adaptadores, por un lado, con un conector USB tipo C macho y por el otro conector USB 3.0 hembra y de este modo lo conectaremos al puerto de carga de nuestro móvil y así podremos enchufar cualquier dispositivo a través de un cable USB. Su precio es muy asequible, de apenas unos euros, no te gastarás más de diez euros entre todo.

Antes de instalar una aplicación de terceros comprueba si el fabricante de tu impresora dispone de aplicación móvil propia, si dispone de ella es recomendable el uso de esta. Si no es así puedes descargar aplicaciones como Nokoprint disponible en Google Play Store de forma gratuita, aunque contiene publicidad. En la Play Store puedes encontrar varias aplicaciones para esta misma función. Para que este truco te funcione debes tener en cuenta la compatibilidad con nuestro teléfono móvil.

Así imprimimos sin necesidad de Wi-fi | Nokoprint

Cómo imprimir

Descarga e instala la aplicación en tu teléfono móvil, enciende la impresora y conéctala al móvil, es de esta forma la aplicación detecta que hemos conectado el dispositivo y se ejecuta automáticamente. Comprueba en el menú de la aplicación que la impresora se ha instalado con éxito y ya estaremos preparados para imprimir. Para imprimir abre el archivo y pulsa sobre la opción compartir, al hacerlo entre las diferentes opciones encontraremos el icono de la aplicación de impresión, pulsamos sobre este y automáticamente tenemos la previsualización del documento, desde aquí podemos hacer los ajustes pertinentes como el tamaño del papel o el número de copias, terminados los ajustes pulsamos sobre imprimir y listo. Desde este tipo de aplicaciones podemos imprimir fotos, páginas web y todo tipo de documentos, aunque es recomendable el uso de archivos PDF, que no suelen perder su aspecto original con el PostScript de la impresora.