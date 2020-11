Cómo evitar las compras por error en tu altavoz Alexa

Los altavoces inteligentes se han convertido en fieles compañeros en nuestra vida cotidiana. Con ellos podemos hacer infinidad de cosas, aunque sus principales funciones son las de responder a nuestras preguntas más extrañas y la posibilidad de controlar los dispositivos del hogar conectado mediante comandos de voz. Además de esto, incluso podemos hacer compras a través del altavoz, algo que la verdad no es de lo más recomendable salvo que sea para pedir de nuevo un producto comprado anteriormente. Pero si quieres evitar cualquier tipo de riesgo al hacer compras no deseadas, lo mejor que puedes hacer es lo que te contamos a continuación.

Así puedes deshabilitar estas compras

Si quieres evitar de raíz la posibilidad de hacer por error una compra a través del altavoz con Alexa vamos a poder deshabilitar esta funcionalidad a través de los ajustes del asistente de Amazon, algo que se puede hacer de la siguiente forma:

Entra en la app de Alexa

Pulsa sobre “Configuración de cuentas”

Selecciona “Compra por voz”

Pulsa sobre el deslizante de “Compras por voz”

Deshabilitando las compras | Tecnoxplora

Una vez que hemos pulsado sobre el deslizante se desactiva la posibilidad de comprar mediante comandos de voz, por lo que se erradica por completo este riesgo en el uso de Alexa no solo desde un altavoz, inteligente, sino desde cualquiera que cuente con este asistente como principal.

Añade un código de voz

Otra alternativa menos radical que no necesita deshabilitar la compra mediante comandos de voz es la de añadir un código de voz que evite hacer la compra sin introducirlo verbalmente en el asistente de Amazon. Para ello debemos entrar también en los ajustes de Alexa y hacer lo siguiente:

Entra en la app de Alexa

Pulsa sobre “Configuración de cuentas”

Pulsa sobre el deslizante de “Código de voz”

De esta forma habrás activado la compra mediante voz protegiéndola con un código verbal. Podrás editar este código de voz para personalizarlo. De esta manera será mucho más difícil hacer una compra por error cuando estamos escuchando la disponibilidad de distintos productos en la tienda a través del altavoz de Amazon. Esto es muy útil si tenemos niños en casa, que al igual que ocurre con las compras en las tiendas de apps suelen ser dados a hacer compras de manera accidental, aunque aquí la compra mediante comandos de voz ya es de por sí mucho más difícil de hacer por parte de los más pequeños, pero nunca se sabe.

Así que si te quieres asegurar de que no habrá compras fantasmas o accidentales desde el altavoz, esta es la manera más rápida. O bien deshabilitándolas o protegiendo las compras con un código que solo tú sepas. Las compras a través de los altavoces no son lo más común, porque tienen todavía mucho margen de mejora, pero es una buena forma de poder realizar aquellas recurrentes que no necesitan que naveguemos por el catálogo de la tienda, algo muy difícil en un altavoz, para poder culminar las compras.