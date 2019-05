Cómo enviar documentos a tu ebook Kindle desde el móvil o el PC

Tener un lector de libros electrónicos hoy en día es algo bastante normal, de hecho el boom de la venta de estos dispositivos ya pasó hace muchas navidades, y ahora como mucho los usuarios saltan de una generación a otra. Aun así, si estás pensando en hacerte con uno de estos lectores, debes saber que no solo puedes sacarle partido leyendo libros de la tienda de amazon, sino que también puedes visualizar otro tipo de documentos, y también libros que hayas comprado previamente.

Dos alternativas para enviar los libros

Los lectores de Amazon sin duda se han caracterizado siempre por su facilidad de uso, y lo sencillo de agregarles contenido. Hace tiempo, cuando las conexiones entre los ebook y los ordenadores o móviles eran más complicadas, había una función bastante útil que hoy sigue funcionando a la perfección. Hablamos del envío de los documentos o de los libros electrónicos a través de un correo electrónico.

Kindle Paperwhite | Amazon

Las herramientas de correo electrónico son muy accesibles desde cualquier dispositivo, y por tanto permiten enviar los documentos de una manera realmente sencilla a nuestro Kindle. Para ello, lo que debemos hacer es configurar a través de estos pasos una nueva dirección de correo electrónico.

Accede desde tu cuenta de Amazon a Gestionar contenido y dispositivos

Dentro de los ajustes, ve hasta la configuración de documentos personales.

Ahora puedes acceder a una lista de direcciones de e-mail autorizadas para el envío de documentos personales

Aquí debemos comprobar si ya aparece una dirección de e-mail conocida

Si no es así, añadimos la cuenta de e-mail que queramos y pulsamos sobre Añadir dirección

Una vez que la hemos añadido, a partir de ahora, todo documento que envíes compatible aparecerá en tu Kindle listo para ser leído. Tanto si es un PDF como un libro comprado previamente. Los formatos compatibles son:

Formato Kindle (.MOBI, .AZW)

Microsoft Word (.DOC, .DOCX)

HTML (.HTML, .HTM)

RTF (.RTF)

Texto (.TXT)

JPEG (.JPEG, .JPG)

GIF (.GIF)

PNG (.PNG)

BMP (.BMP)

PDF (.PDF)

Cómo enviarlo desde el navegador Chrome

Para enviar contenidos a nuestro Kindle tenemos otras alternativas interesantes, como una extensión de Google Chrome, que podemos encontrar en el Chrome Web Store, y que ofrece la posibilidad de hacer los envíos rápidamente y sin complicaciones. para ello descargamos una extensión ya veterana, la de Push to Kindle. Se trata de un atajo más que nos permite enviar a través de Chrome los documentos, enviándolos también a esa cuenta de correo de Kindle compatible. En los dos casos conseguimos nuestro objetivo, que es el de poder recibir documentos en el Kindle que no podemos encontrar en la tienda de Amazon. Lógicamente porque si hablamos de documentos personales, o "recortes de prensa" de la web que queremos leer como si fuera papel, no podemos hacerlo de otra manera que enviarlo de manera externa. Sin duda una forma sencilla, la del correo electrónico, que sigue estando vigente, porque podemos enviar los documentos tanto desde el PC como desde el móvil, desde el cliente de correo electrónico, como por ejemplo Gmail.