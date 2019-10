El altavoz inteligente Echo de Amazon es un dispositivo único que ya está en posesión de bastantes usuarios que quieren convertir su hogar en un centro de domótica. De esta forma el curioso aparato de Amazon es capaz de despertarte con tus canciones favoritas, proteger tu domicilio, encontrar ofertas o incluso usarlo como un entrenador personal.

Por supuesto, como dispositivo multimedia inteligente que es, tienes la posibilidad de conectar tu teléfono móvil al altavoz inalámbrico a través de Bluetooth, y luego transmitir música desde un servicio como Spotify o iTunes a tu Echo.

Y es que Amazon Echo es uno de los mejores altavoces inteligentes que podemos encontrar en el mercado a día de hoy. El motivo no es otro que incluir servicios incorporados de la propia tienda como Amazon Prime Music o diferentes emisoras de Podcast. Sin embargo, es bastante probable que tengas en tu poder varios MP3 o cualquier otro tipo de audio que no está disponible en dichos servicios y quieres sincronizarlos con el dispositivo. No hay problema, siempre puedes hacer uso de la conexión Bluetooth de tu móvil que también tiene el Amazon Echo para sincronizar ambos dispositivos y que el altavoz inteligente sea una extensión de los altavoces de tu teléfono móvil.

Emparejando el móvil y Amazon Echo

Hay un par de formas que puedes usar para emparejar el dispositivo Bluetooth a tu Amazon echo: la voz o la aplicación de Alexa. Para utilizar la voz, di “Alexa Emparejar” y el altavoz te responderá con un escueto “Listo para emparejar”. Acude a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo móvil y selecciona EchoXXX (cada dispositivo tendrá un número de identificación diferente). Espera un par de minutos para que la sincronización entre ambos dispositivos finalice de forma correcta. Lo sabrás porque Alexa dirá: “Conectado a Bluetooth”.

Amazon Echo | Amazon

Pero para hacer esto, primero tenemos que configurar Alexa desde la propia app disponible para iOS y Android. Para ello sigue los siguientes pasos:

Activa el Bluetooth de tu teléfono móvil.

Utiliza la app Alexa para emparejar tu smartphone o altavoz Bluetooth con el dispositivo Echo.

Activa el modo de emparejamiento en el dispositivo Bluetooth.

Abre la app Alexa.

Selecciona Dispositivos .

Selecciona Echo y Alexa.

Selecciona tu dispositivo.

Selecciona Dispositivos Bluetooth y Emparejar un nuevo dispositivo.

Tras esperar unos segundos verás que tu móvil y Amazon Echo han quedado configurados de forma correcta y podrás comenzar a enviar contenido desde tu teléfono al altavoz inteligente.

La próxima vez que quieras conectarte, activa el Bluetooth en tu teléfono y acude a Alexa para emparejar el altavoz inteligente por Bluetooth diciendo “Empareja Bluetooth”. Automáticamente recordará la conexión anterior y lo hará sin necesidad de repetir todos los pasos.

Amazon Alexa | Microsoft Store

Eso sí, al quedar configurado de forma automática es posible que, una vez completado el emparejamiento inicial, algunos dispositivos Bluetooth se vuelvan a conectar automáticamente a tu Echo cuando se encuentren a su alcance. No te asustes si de repente empiezas a ver como tu Echo empieza a emitir música como un loco.