Puede que te hayas dejado la televisión encendida cuando te has ido a la cama o simplemente que no tienes ganas de levantarte para encenderla o para apagarla y no tienes cerca el mando a distancia. O que lo has perdido y no lo encuentras en una montaña de cojines. En ese caso, hoy te contamos cómo encender y apagar la televisión con Google Home.

Para encender o apagar la televisión con Google Home es imprescindible que se cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, es necesario que tengas un Google Chromecast conectado al Google Home y que tengas una televisión compatible con HDMI-CEC con el canal CEC activado de marcas como Samsung, Pioneer, Panasonic, Toshiba o LG entre otras. También necesitas, antes de seguir los pasos que vamos a explicarte, que el Google Chromecast esté conectado a una fuente de alimentación cuando apagues el televisor y así podrás encender o apagar la televisión siempre que quieras sin que le falte energía en ese momento.

Apaga o enciende con Google Home

Una vez que tengas todo listo, te contamos cómo hacerlo. Lo primero, tendrás que tener un Google Home (como es obvio) y sólo tendrás que pronunciar las palabras mágicas. Para encender la televisión con Google Home simplemente di “Ok Google… Enciende la TV” o “Enciende mi TV” y lo hará de forma automática sin que tengas que levantarte a por el mando.

Google Home | Google

Es igual de simple para apagar el televisor desde Google Home. Solo tendrás que invocarlo con Ok Google o con Oye Google y a continuación decir “Apaga la TV” o cualquier sinónimo como “Apaga mi TV”, “Apaga mi <device name>” o “Quita la TV” o “Quita mi TV”. El televisor se apagará cumpliendo tus órdenes en ese mismo momento.

Ten en cuenta que si tienes varias televisiones vinculadas a Google Home, al dar la orden debes ser más específico e indicar cuál quieres acabar. Bastará con usar los mismos comandos de voz pero tendrás que decirle a Google si es la televisión del dormitorio o la del salón, por ejemplo, siguiendo el nombre que tengas configurado para cada dispositivo.

Otra opción es que elijas el dispositivo de reproducción de contenido multimedia preferido desde los ajustes de la aplicación de Google Home y así no tendrás que especificar. Simplemente ve a la app Google Home y a Cuenta > Dispositivo > Dispositivo preferido > Ajustes > “Tv predeterminada” para marcar ese televisor como el que quieres apagar o encender cuando des la orden a Google Home. Así no tendrás que moverte nunca más.