Poco a poco los televisores inteligentes o Smart TV van tomando posiciones en nuestros hogares. De ser un extravagante gadget para algunos, ahora se han convertido en uno de los elementos básicos de la electrónica de cualquier hogar. Unos televisores que en poco se parecen ya a los que utilizábamos hace diez o veinte años. Gracias a unas funciones inteligentes que los ha convertido en todo un dispositivo móvil con una pantalla gigante. Unos dispositivos que en el caso de los que cuentan con Android TV permiten instalar multitud de aplicaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos desinstalar alguna?

Así puedes desinstalar las apps

Es algo que suele ocurrir en muchos dispositivos, la forma de instalar una aplicación es muy sencilla, pero no es tanto desinstalar. Ya sea por interés o por simple falta de previsión en el diseño de la interfaz, la verdad que para alguien que no está acostumbrado a bregar con sistemas operativos móviles no es algo sencillo de manejar. Pero la realidad es que es bastante sencillo poder acceder a ese menú en el que podemos desinstalar una app. La respuesta la tenemos en los ajustes del televisor, donde podemos acceder a esa forma de desinstalarlas.

Pues bien, es algo bastante sencillo, para hacerlo debemos seguir estos pasos:

Entra en los ajustes de Android TV

Selecciona en el menú de ajustes “aplicaciones“

Ahora selecciona la app que quieres desinstalar

Dentro podrás ver una serie de información y opciones relacionadas con esta app, entre las que encontramos la de “desinstalar” que es la que debemos pulsar para borrar la app del sistema operativo de nuestra televisión inteligente. Antes de hacerlo aparecerá una imagen en la que tendremos que confirmar nuestros deseos al sistema. Una vez que le digamos que sí, la app desaparecerá de las que están disponibles en nuestro televisor.

De esta forma podremos hacer limpieza en el televisor de las apps que no nos interesan y que ocupan un espacio importante en la memoria interna. Estos televisores no dejan de ser dispositivos móviles con Android, por lo que su funcionamiento es muy similar al de un móvil con este sistema operativo. Por lo tanto, cuando no sepas cómo hacer algo en el televisor, piensa cómo lo harías en tu teléfono móvil con Android, así puede que encuentres fácilmente la respuesta a tus preguntas.

Android TV es un sistema operativo cada vez más extendido, sobre todo presente en marcas como Sony, Xiaomi, TCL y otras muchas que han adoptado el sistema de Google. Este compite por ganar cuota de mercado entre los fabricantes de televisores, donde los principales sistemas son el Tizen de Samsung y el WebOS de LG. En cualquier caso es importante conocer cómo se desinstalan apps en los televisores con Android TV, porque es un método tanto para liberar espacio como memoria en el televisor, lo que repercutirá positivamente en su rendimiento.