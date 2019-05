Cómo conectar uno o varios cascos inalámbricos a tu televisor aunque no tenga bluetooth

Muchos tenemos en casa televisores que no cuentan con conectividad inalámbrica para conectar unos cascos. Normalmente para utilizarlos necesitamos hacerlo a través de la salida de cascos y conectarlos mediante cable al televisor. Pero la tecnología avanza a gran velocidad, y lo mejor de todo, para ahorrarnos dinero. Porque ya no necesitas gastarte un dineral en una televisión nueva si ya tienes una, aunque esta no tenga esa conectividad. Gracias a un dispositivo que cuesta muy poco comparado con una televisión, podemos disfrutar de esta conectividad al instante.

Consíguelo con un adaptador bluetooth

Como decimos, hace unos años hubiera sido bastante complicado dotar de conectividad inalámbrica a un dispositivo que no cuenta con ella. Pero hoy en día podemos hacerlo incluso con cuaquier dispositivo que cuente con una salida tradicional de cascos. Da lo mismo que sea un televisor de hace 20, 30 o 40 años, si la salida de cascos funciona correctamente, puedes contar con conectividad bluetooth. Para ello debemos comprar un adaptador como el que os traemos hoy, que es uno de los más completos que podemos comprar en Amazon. Es el Mpow Transmisor Bluetooth 5.0.

Emisor bluetooth Mpow | Mpow

Es un dispositivo muy interesante, con forma de pequeña caja, que se coloca al lado del televisor y se conecta mediante un clave mini jack de 3,5mm, el mismo con el que cuentan los cascos de audio tradicional. De esta manera la compatibilidad es total. Lo que hace este adaptador, que cuenta con conectividad bluetooth 5.0, la más eficiente y moderna de este estándar de transmisión inalámbrica, es enviar el sonido que sale del televisor a través de bluetooth. Por tanto, cualquier fuente receptora que cuente con esta conectividad es capaz de reproducir el sonido sin cables. Esto quiere decir, que todo aquel sonido que sale del televisor, por muy viejo que sea, se transforma en una señal inalámbrica bluetooth. Por tanto, solo tienes que emparejar los cascos inalámbricos bluetooth con este dispositivo para disfrutar de un sonido limpio sin necesidad de utilizar cables. Algo que podemos hacer también con otros dispositivos, como por ejemplo un viejo tocadiscos o cadena de audio de alta fidelidad. Siempre que tenga una salida de cascos, algo presente en el 99% de este tipo de dispositivos, vamos a poder disfrutar también del sonido sin cables.

Así funciona este emisor bluetooth Mpow | Mpow

Este adaptador tiene un radio de acción de 15 metros, por lo que además, si estamos escuchando música, podemos hacerlo a gran distancia del dispositivo fuente en cuestión. Y también existe la posibilidad de enviar el audio bluetooth a varios cascos a la vez, por lo que nos ahorramos también un adaptador. Hay infinidad de dispositivos similares en Amazon, como este mucho más pequeño aún, pero sin duda este es uno de los más completos, y que nos va a ofrecer un rendimiento y sonido mejor. Por tanto, como podéis comprobar, no es caro ni mucho menos darle una segunda vida a un dispositivo antiguo, que ya no cuenta con conectividad inalámnbrica, porque como veis, es tan sencillo como añadir un dispositivo que convierta la señal analógica y la envíe a través de las ondas. De esta manera, tu televisor de repente se habrá transformado en una Smart TV.