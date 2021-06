Cómo conectar un cable HDMI a tu antiguo televisor de tubo

Todavía es muy habitual tener por casa televisores antiguos de tubo. Estos han sido relevados con el paso del tiempo por televisores planos o Smart TV, no sólo por el espacio que ocupan sino también por la imposibilidad de conectar nuevos Gadgets. Te contamos cómo volver a usar nuestros viejos televisores.

Adaptadores HDMI

Las conexiones de los nuevos gadgets y dispositivos han cambiado. Ya no es tan frecuente encontrar aparatos que usen SCART, también conocidos como euroconectores, tan habituales en las décadas de los noventa y dos mil o conexiones de vídeo compuesto RCA. Estos han sido sustituidos por conexiones HDMI. Por lo si tu viejo televisor no tiene este tipo de conexión podemos solucionarlo de una forma rápida y sencilla con un adaptador. A continuación, te contamos los diferentes tipos que podemos encontrar:

Adaptador conversor | Mondpalast

Adaptador conversor de señal HDMI a AV RCA Analógica

Este tipo de conversor nos será muy útil no sólo para poder conectar dispositivos como pueden ser un Chromecast o Amazon FireStick a nuestro viejo televisor, sino que también convertir la señal para que esta se muestre correctamente en nuestro televisor.

Debemos tener en cuenta que la compatibilidad entre ambos dispositivos no sólo reside en la posibilidad o no de conectarlos, sino que usen también el mismo tipo de señal de vídeo. Siendo digital la que transmiten estos dispositivos y analógica la del receptor. Por un lado, encontramos un conector de entrada HDMI, y por el extremo contrario conexión RCA para la salida de la señal. Su precio ronda los 13 euros en Amazon y tendremos que completarlo bien con cables RCA en ambos extremos o bien con un cable de RCA con salida SCART por el otro.

Conversor de HDMI a RCA | eSynic

Convertidor HDMI a RCA

Otra opción es usar un adaptador HDMI con cable de salida de video compuesto y cable de audio Estéreo. Al tratarse de un dispositivo Plug and Play no se necesita de cable adicional RCA ni cable HDMI y es muy fácil de instalar, no necesita adaptador de corriente. Dispone de un selector que nos permite convertir la señal en NTSC o PAL en función de nuestras necesidades. Su precio en muy asequible, podemos adquirirlo por unos 15 euros.

Hemos visto cómo en el proceso de digitalización de la imagen han ido cambiando las conexiones adaptándose a las nuevas necesidades Al tratarse de imagen digital era necesario el uso de cables y conexiones más rápidas y sin pérdida de señal, un estándar que nos permitía transmitir audio, vídeo y otras señales por un único cable y con un conector más pequeño, seguro y fiable que el viejo SCART.

Los cables HDMI además de su calidad y simpleza de uso, como hemos comentado anteriormente, también permiten la bidireccionalidad entre dispositivos. Esto significa que sus cables nos permiten transmitir información en ambas direcciones sin necesidad de cambiar de cable. Podemos encontrar cuatro tipos distintos de conectores HDMI, el más utilizado el tipo A o standard de 19 pines, el Tipo B o dual-link de 29 pines, el tipo C o mini de 19 pines se usa habitualmente en equipos portátiles y por último el Tipo D o micro también con 19 pines que encontramos por norma general en dispositivos móviles, una amplia variedad que lo convierte en una de las conexiones más versátiles.