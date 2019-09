Es el navegador web más popular del mundo, habiendo cogido el testigo de aquel famoso Netscape, después de Internet Explorer o Firefox. Se trata de Google Chrome, un navegador que no solo disfrutamos en nuestros ordenadores, sino también en la gran mayoría de móviles Android, contándose por miles de millones. El modo incógnito es uno de los más populares dentro de este navegador, porque es el que usan la mayoría de usuarios para no dejar rastro de los lugares que visitan a través del navegador web. Pues bien, existe otro modo, menos conocido, pero por ello no menos interesante, que nos permite disfrutar compartir el navegador sin sorpresas, os contamos cómo se activa y cómo funciona.

Así puedes activar el modo invitado

Este modo invitado de Google Chrome es una alternativa al modo incógnito, aunque tiene su propio espacio de acción. Para activarlo debemos entrar en el perfil de nuestro usuario de Google Chrome, seleccionando la imagen de perfil de este para que se despliegue un menú con distintas opciones, entre las que también se encuentran las de la gestión de la cuenta de Google. Una vez que hemos pulsado podemos ver también un botón para activar el modo invitado, que se encuentra justo debajo del botón de “direcciones y más”

Así se activa este modo | Tecnoxplora

Solo tenemos que pulsar sobre este botón “abrir ventana de invitado” para entrar automáticamente en este modo. Una vez dentro podemos comenzar a navegar en este modo, que es bastante similar al del modo incógnito tradicional, pero este ha sido desarrollado para una situación específica.

¿Para qué sirve este modo?

Como os decimos, aunque es muy similar al modo incógnito, está pensado para esos momentos en el que tenemos que dejarle el ordenador a alguien, por la razón que sea. Es una forma de añadir cierta intimidad a la persona que le dejamos el ordenador con el navegador Chrome. Ya que durante toda esta sesión, la persona a la que le hemos prestado el navegador no dejará ningún rastro de su actividad dentro de la aplicación, al igual que en el modo incógnito. Es una manera de asegurar su privacidad sin tener que activar un modo tan “polémico” como el de incógnito.

Una vez que el invitado ha terminado de utilizar el navegador, todos los datos sobre páginas visitadas se borrarán, y por tanto no dejará rastro ninguno de su actividad. Evidentemente si se ha descargado algún archivo o imagen sí quedará guardado en la memoria de almacenamiento del ordenador. Así que podríamos describir este modo de invitado de Chrome como una función de cortesía para con otros usuarios de nuestro ordenador.

Que podrán utilizar así el navegador sin tener que ver en qué lugares ha navegado esa persona, e importante también, sin obligarla a navegar con la interfaz oscura del modo incógnito., que podría dar pie a una interpretación errónea de la situación. De momento esta es una función disponible solo para los ordenadores de sobremesa o portátiles, y no está presente en Android o iOS, aunque es de esperar que al igual que existen perfiles invitados, también se ofrezca este modo en el navegador.