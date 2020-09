¿Los auriculares Bluetooth de tu móvil Android no se escuchan? Prueba esta solución

Cada vez es más habitual que los usuarios de teléfonos móviles cuenten también con auriculares Bluetooth emparejados en sus teléfonos. Con ellos pueden disfrutar no solo de llamadas más cómodas, sino ver también de forma discreta sus series y películas favoritas, así como escuchar también su música favorita. Además muchos de los auriculares Bluetooth que utilizamos cuentan con sistemas de apertura de sus fundas que los conectan automáticamente, por lo que no hay que configurar nada. Pero siempre hay un momento en el que todo se tuerce, y no se escuchan, ¿por qué? Esta puede ser una solución.

Por qué ya no se escuchan tus auriculares

La realidad es que cuando utilizamos los auriculares, lo hacemos para escuchar contenidos multimedia la mayoría de las veces, pero es posible que haya ocasiones en las que te coloques los auriculares en el oído y no escuches nada, pues bien, puede ser por una simple mala configuración de los auriculares. Porque como ocurre tantas veces en informática es posible que se hayan alterado los ajustes Bluetooth de la conexión de nuestros auriculares. Pero es algo que a su vez tiene una solución bastante sencilla, como vais a poder comprobar a continuación.

Auriculares Bleutooth | Tecnoxplora

Si te colocas los auriculares para escuchar música y por alguna razón no funcionan, lo normal es que se haya desactivado la conectividad para este tipo de contenidos, al igual que si lo que ocurre es que no te funciona al realizar llamadas, se haya alterado la configuración también para ese cometido. Pues bien, la solución la podemos encontrar en los ajustes del teléfono, que en el caso del Bluetooth tiene cierta profundidad, permitiendo modificar algunos parámetros para poder escuchar correctamente en ellos. Por tanto, debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del teléfono

Pulsa sobre “Bluetooth”

En la lista de dispositivos pulsa sobre el botón de información en el lateral de los auriculares a los que les quieres conectar

Selecciona el tipo de audio que quieres activar en los auriculares

Como podéis ver en la captura, tenemos dos modalidades de audio disponibles para las conexiones Bluetooth de nuestros auriculares. Una de ellas es la de “Audio de teléfono” que es la que se usa para las llamadas, y la otra es la de “Audio multimedia” que se utiliza para la reproducción de música o vídeos. Pues bien, puede que alguna de estas modalidades se haya desactivado, y por esa razón no te funcionen los auriculares cuando buscas reproducir uno de estos contenidos.

Si no puedes escuchar música, activa “Audio Multimedia” y si no puedes escucharlo al hacer una llamada, activa “Audio del teléfono” lo más normal es que con estos dos ajustes se resuelvan tus problemas de conexión. Como es habitual, en el caso de que no te funcione, lo mejor es desemparejar los auriculares de tu teléfono y volver a emparejarlos, y asegurarnos de que estas dos opciones están siempre activadas. Como veis es una solución sencilla a un gran problema, que nos suele acechar además en las situaciones más inoportunas.