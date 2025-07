Amazon Fire Stick TV: así de sencillo es aumentar su almacenamiento

Una de las mejores alternativas para actualizar nuestro viejo televisor y prolongar su vida útil es instalar un dispositivo como Fire Stick. Si el software del televisor se ha quedado obsoleto sin posibilidad de actualización o se ha vuelto lento, podemos recuperarla por un módico precio. Además de las funcionalidades para las que han sido diseñadas, tenemos la posibilidad de aumentar su almacenamiento, de una forma muy sencilla, te contamos cómo.

Amplía el espacio de almacenamiento de tu Fire Stick

Estos dispositivos son muy populares entre los usuarios, su precio asequible, así como la facilidad de instalación y uso, así como su versatilidad. Han hecho que muchos usuarios los hayan elegido entre las diferentes opciones disponibles en el mercado. Estos dispositivos cuentan con almacenamiento interno limitado, por lo que si necesitamos ampliar su capacidad podemos hacerlos sencillamente conectando una memoria flash o un disco duro. Aunque para ello necesitaremos cumplir con una serie de requisitos que te contamos a continuación.

La nueva interfaz de Fire TV | Tecnoxplora

No todos los modelos son compatibles con este procedimiento, son los Fire Stick 4K Max, Fire TV Cube los más compatibles con estos sistemas de ampliación del almacenamiento interno. Lo primero es comprobar que dispone de un puerto micro USB para el Fire, un puerto USB A para la unidad, y para la alimentación un puerto micro-USB. Además, necesitaremos un cable on the go (OTG) que usaremos para conectar la unidad de almacenamiento externo a tu Fire TV.

Para comenzar solo tenemos que desconectar el Fire TV de la corriente eléctrica y el televisor.

de la corriente eléctrica y el televisor. A continuación, conectamos el cable OTG en la ranura correspondiente.

en la ranura correspondiente. Ahora debemos conectar el cable de alimentación del Fire TV al micro-USB del cable OTG.

Es el momento de conectar la unidad de almacenamiento externa al puerto USB- A del cable OTG.

Con todos los elementos interconectados entre sí, es el momento de volver a conectar el Fire TV, tanto al televisor como a la toma de corriente.

tanto al televisor como a la toma de corriente. Para configurar correctamente la nueva unidad de almacenamiento, debemos ir a la configuración del Fire TV.

Entra en el apartado “mi Fire TV”

Donde encontramos la opción USB.

Si es compatible, tenemos la opción de formatear desde aquí la nueva unidad como almacenamiento interno. Con lo que borraremos todo el contenido de este.

Con lo que borraremos todo el contenido de este. Con el formato correcto, debemos acceder de nuevo a la configuración para esta vez acceder al menú de aplicaciones.

En el que encontramos la opción “gestionar aplicaciones instaladas”, esto nos permite mover aplicaciones a nuestro nuevo almacenamiento, liberando espacio en la memoria principal, con lo que mejorar el rendimiento de nuestros dispositivos.

Aunque debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. No todas las apps permiten el cambio de ubicación, estas suelen ser las preinstaladas del sistema. Además de ser conscientes que solo podremos hacer uso de estas apps, siempre y cuando la unidad externa permanezca conectada. Si retiramos la unidad externa, también lo harán las apps quedando inoperativas. Dependiendo del modelo de nuestro Fire TV, este truco puede ayudarnos a hacer una mejor gestión del espacio.