Nueva Oppo Pad 2, una interesante alternativa a los iPad y Galaxy Tab

Sabíamos que hoy, junto a los Oppo Find X6, la firma china iba a presentar su nueva tableta, en este caso la segunda generación. Estamos hablando de un dispositivo que llega con unas características que nos van a ser muy familiares, ya que son exactamente las mismas de otro modelo de OnePlus visto hace unos meses. Esto no le resta en absoluto interés, y de ahí que vayamos a repasar todas sus características, que desde luego son propias de una tableta de gama media premium, o incluso alta.

Así es la nueva tableta de Oppo

Como sabéis tanto Oppo como OnePlus son marcas hermanas, y de ahí que como le ocurre a Xiaomi con sus otras marcas, sea habitual ver los mismos dispositivos bajo diferentes enseñas en distintos mercados. En este caso la Oppo Pad 2 llega con una pantalla con un tamaño de 11,61 pulgadas, por lo que es bastante grande, y que presume de una resolución de 2000x2800 píxeles. Esta sobre todo tiene una característica destacada, y es la tasa de refresco, que es de nada menos que 144Hz, lo que supone la mayor tasa de este tipo del mercado de tabletas. Eso sí, el único aspecto que no nos gusta es que la pantalla es LCD, y no AMOLED.

Oppo Pad 2 | Oppo

En cuanto al rendimiento tenemos un dispositivo bien equipado, con un procesador MediaTek Dimensity 9000, que le da una fluidez importante y rapidez de movimientos, al nivel de una tableta de alta gama. Le acompañan hasta 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Por tanto en este aspecto es una tableta con un desempeño de mucho nivel y que no nos decepcionará en absoluto. También tenemos un aspecto multimedia muy interesante. Y no solo por los cuatro altavoces estéreo con los que cuenta.

La Oppo Pad 2 es compatible con el lápiz inteligente | Oppo

Sino también por un apartado fotográfico de lo más interesante. Con un sensor trasero de 13 megapíxeles y uno delantero de 8 megapíxeles. Por tanto, vamos a obtener buenas fotos y unas videollamadas de calidad razonable. Una tableta que llega con una batería bastante grande, con una capacidad de 9510mAh, que se carga bastante rápido. Con una potencia de 67W, lo que puede permitir cargar al completo la tableta en poco más de una hora, algo de mérito para una batería tan grande como esta.

También tenemos conectividad muy completa, con Wifi 6 de alta velocidad, así como Bluetooth 5.3 de última generación, GPS, o un conector USB tipo C. En general, unas características con las que no vamos a echar en falta nuestro móvil sobre todo a la hora de ver contenidos o navegar por redes sociales en pantalla grande. Y todo ello lo hace con un precio bastante ajustado para lo que podríamos esperar. Porque, aunque se ha presentado de momento solo en China, lo ha hecho por apenas 400 euros al cambio, un precio de lo más competitivo. Es de esperar que se lance en España, aunque nos genera dudas que OnePlus venda la misma tableta con su marca, un conflicto que no sabemos cómo resolverá Oppo.