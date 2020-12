Así pensó Apple que podría ser su Apple Watch inspirado en un viejo iPod

El Apple Watch llegó a las tiendas de EE.UU. en junio de 2015 tras muchos meses, e incluso años, de rumores, informaciones y, seguramente, probaturas internas por ver qué diseño era el más adecuado para el mercado. Y es obvio que por el camino los de Cupertino tuvieron que tomar importantes decisiones sobre cuál sería la forma definitiva del que es, en la actualidad, el reloj inteligente más vendido del mundo.

Así las cosas, es obvio que Apple trabajó durante mucho tiempo analizando cuál era la mejor forma de poner en las tiendas su famoso smartwatch y, ahora, más de cinco años más tarde, han aparecido unas curiosas fotografías sobre lo que parece un extraño prototipo que tiene instalada una versión preliminar del OS que llegaría al mercado en ese año 2015.

Guardado dentro de un estuche especial

Esta unidad, que como afirman en el mensaje publicado en redes sociales, no ha sido milagrosamente destruida, está oculta dentro de un curioso estuche que tiene la forma de un viejo iPod de los de Cupertino. Aquel maravilloso reproductor multimedia que llegó al mercado en 2001 y que contaba con una enorme rueda en la parte inferior para navegar por sus menús y seleccionar canciones, álbumes, vídeos y hasta fotografías.

My favourite UI development test screen on the Prototype Apple Watch. The “Springboard zoom” app (located in Lisa Tester) shows an interactive representation of the home screen. #appleinternal pic.twitter.com/qF7Ge9qd8D