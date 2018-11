Ey, Apple, ¿qué pasa con la renovación de los AirPods y el lanzamiento del AirPower?

¿Pero se cumplió toda la rumorología? Pues no, porque seguimos sin ver algunos productos que llevan mucho tiempo entre la maraña de filtraciones. Se han confirmado ordenadores y tabletas, pero hay accesorios que siguen quedando pendientes de renovar.

Los que más son sin duda la base de carga AirPower y los AirPods con carga inalámbrica, que fueron anunciados hace ya más de un año. Y había quien confiaba que en este evento iban a poder aparecer, pero no ha sido así. Ya se dijo que había problemas de fabricación para la base de carga AirPower debido a que se calentaba demasiado, lo que podría incluso hacer que Apple deseche este producto definitivamente.

También corrían rumores (aunque algo más difusos, sin tantos detalles) de que Apple lanzaría sus propios auriculares de diadema con cancelación de ruido activa. Lo haría aprovechando el éxito obtenido con los primeros AirPods, y a pesar de que técnicamente la compañía ya tiene un producto así gracias a la línea de auriculares Beats. Puede que los veamos a principios de 2019, al mismo tiempo que unos “AirPods 2” con carga inalámbrica para acentuar el lanzamiento de una gama propia de auriculares.

¿Alguna otra cosa que podríamos haber visto? Pues los iMac podrían haber actualizado sus componentes internos para ponerse al día, de la misma forma con la que podrían haberlo hecho los MacBook de 12 pulgadas y la gama de entrada de los MacBook Pro sin Touch Bar. Puede que con algo de suerte este tipo de actualizaciones las veamos sin ningún evento de por medio, repentinamente en la web y con una simple nota de prensa anunciando el cambio.

Y por supuesto también tenemos, pero definitivamente ya para 2019, la promesa de un Mac Pro modular que se aleje del diseño en forma de “papelera negra” que tan poco ha calado entre los profesionales. Con ese ordenador también llegaría una pantalla orientada a profesionales, de la propia marca Apple y añadida a las LG UltraFine que ahora mismo proponen desde Cupertino para complementar la gama de los Mac actual.

Más allá de esto, teclados nuevos, ratones, nuevo diseño de los iMac, un coche, el servicio de streaming “a lo Netflix” para traer las series propias… hablamos ya de rumores de cosas que quedan demasiado lejos o incluso jamás se pueden cumplir.

Si nos fiamos de la agenda que Apple suele mantener cada año, no contaría con ningún evento de presentación más hasta bien comenzado el año 2019. A veces (y sólo a veces) Apple decide presentar novedades el mes de marzo, y puede que no sea así. Si no, siempre podemos encontrarnos con novedades repentinas sin evento o a malas esperar al evento de desarrolladores WWDC que suele celebrarse a principios o mediados del mes de junio.

¡Paciencia, que no hay otra ciencia!