Amazon Go llega a Europa: tiendas sin empleados ni cajeros donde pagarás cuando salgas del local

La empresa de Jeff Bezos anunció que iba a dar el salto a las tiendas físicas... pero claro, no iba a seguir el camino tradicional. Amazon Go, el nombre del proyecto en cuestión, se pensó como una tienda futurista. Tanto, que apenas tiene empleados (apenas hacen falta seis personas por tienda, para lo bueno y para lo malo) y la experiencia se resume en un “sírvase usted mismo” en el que pagar es tan sencillo como irse por la puerta sin tener que decir ni adiós.

Amazon Go iba a arrancar con su primera tienda abierta al público esta primavera, pero el lanzamiento ha tenido que posponerse unos meses: el sistema de reconocimiento de objetos comprados fallaba como una escopeta de feria cuando más de veinte personas compraban simultáneamente en la tienda de test internos de Seattle.

Sin embargo, los planes para desembarcar en Europa sí se han puesto en marcha.

Así, Amazon ha registrado con éxito en la Unión Europea algunos eslóganes como “Sin colas, sin pasar por caja (no, en serio)” o “Cualquier cola es un defecto”, similares a los que ya utilizó a la hora de anunciar Amazon Go por primera vez hace unos meses.

Se espera que Reino Unido sea el primer país en el que desembarque Amazon Go dentro del viejo continente. Algunos reportes también apuntan a que el plan maestro de Amazon incluye la apertura de más de 2.000 tiendas a largo plazo repartidas por todo el mundo, algo que la empresa negó. ¿Quién se aventura a dar una cifra exacta para un proyecto así?

Mientras Amazon se va acercando -o no- a esa cifra, también irá aumentando su negocio farmacéutico. Aunque todavía no pasa de contar con algunos consumibles auxiliares, ya está afrontando una nueva vía de negocio que tendrá que pasar por regulaciones sanitarias y de consumo. En Japón ya está construyéndola. Bezos no se detiene.