Ahora sí, la nueva Amazfit Band 5 es oficial y se convierte en una gran alternativa a la Mi Band 5

Los wearables baratos han democratizado el acceso a dispositivos que no solo recolectan datos de nuestra actividad física, sino que son complementos perfectos para nuestra salud. Amazfit es uno de los principales fabricantes de wearables del mercado, sobre todo cuando hablamos de smartwatch con mucha autonomía y baratos, como los Bip. En esta ocasión Amazfit presenta una pulsera que podría competir perfectamente con la Xiaomi Mi Band 5, el producto estrella entre los wearables de los chinos. Una nueva pulsera que estrena una de las funciones estrella entre los wearables en la actualidad.

Características de la Amazfit Band 5

La verdad que la pulsera tiene un aspecto muy parecido a la Mi Band 5 de Xiaomi. Con esa forma ovalada tan característica. Esta cuenta con una pantalla OLED de 1.1 pulgadas a color. Cuenta con un modo Always On que mantiene siempre encendida la pantalla con un consumo mínimo, para ver información sobre la hora, pasos dados o calorías consumidas. Es una pulsera que cuenta con el asistente de Amazon Alexa para poder realizar comandos de voz a través de ellas, algo que puede hacer gracias a un micrófono integrado. También cuenta con un altavoz, por lo que es posible recibir mensajes de voz y escucharlos desde la pulsera.

Amazfit Band 5 | Amazfit

Sin duda uno de los puntos fuertes de la pulsera de Xiaomi es el de la autonomía, y la de Amazfit también presume de ella. Porque ofrece una autonomía de hasta 25 días con una carga, siempre y cuando hagamos un uso sensato de la pulsera y no estemos recibiendo notificaciones a todas horas. En el caso de utilizar todos los sensores de forma cotidiana puede estar encendida hasta 15 días. Es resistente al agua, como no podía ser de otra manera, hasta cinco atmósferas, o lo que es lo mismo, 50 metros de profundidad, por lo que podemos hacer natación con ella sin temor a que se dañe. Porque esta pulsera es capaz de hacer seguimiento de hasta doce deportes o actividades físicas diferentes.

Aunque sin duda una de sus grandes novedades es que puede medir el nivel de oxígeno en sangre. No esperéis algo tan preciso como la del nuevo Apple Watch Series 6, pero desde luego sí que va a ofrecer una estimación muy cercana a la realidad. Hay un sensor del ritmo cardiaco también, por lo que no solo registra este dato, sino que también puede hacer seguimiento de nuestro sueño. Por tanto estamos ante una pulsera más completa que la Mi Band 5 de Xiaomi. Eso sí, de momento esta Amazfit no llegará a España, ya que se ha puesto a la venta en Estados Unidos. Allí tendrá un precio de 45 dólares, unos 38 euros al cambio, un precio similar al de la Mi Band 5 de Xiaomi en España. Veremos si llega aquí, donde Amazfit tiene una extensa gama de dispositivos, o bien si Xiaomi decidirá actualizar antes su gama de Mi Band con un nuevo modelo similar.