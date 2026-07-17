Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de México y activa la alerta por tsunami en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter ha sacudido este viernes las costas de México y Guatemala, provocando que el temblor se sintiera en numerosos edificios de ambos países. Tras el seísmo, Estados Unidos ha activado una alerta por riesgo de tsunami para varias zonas del océano Pacífico.

Según los primeros datos, el epicentro se localizó frente a la costa del estado mexicano de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que favoreció que el movimiento sísmico se percibiera con intensidad.

Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas ni de daños materiales, aunque continúan evaluando la situación en las zonas afectadas.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha advertido de que existe la posibilidad de que se produzcan olas peligrosas en las costas situadas en un radio de 300 kilómetros alrededor del epicentro del terremoto. Mientras tanto, los servicios de emergencia permanecen en alerta y monitorizan la evolución del fenómeno.