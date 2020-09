¿Son mejores los productos sin parabenos?

En los botes de crema, en los cosméticos anti-edad o incluso en el maquillaje podemos encontrarnos con una etiqueta que nos informa de la existencia o no de parabenos en los productos. Algunos dicen que son malos para la piel. Otros, que esa afirmación solo es un bulo y que son necesarios para el correcto mantenimiento de los mismos. ¿Qué es cierto y qué no? En este vídeo te contamos qué son los parabenos y cómo estos pueden afectar a la salud de tu piel.

Los productos cosméticos suelen estar fabricados con diferentes químicos. Dependiendo de su fin, contienen ciertos elementos artificiales para lograr los resultados que tú esperas al comprar el artículo. Sin embargo, actualmente se busca que las cremas y los maquillajes contengan un mayor número de componentes naturales. Parece que estos son menos invasivos y que pueden afectar menos a nuestro cuerpo. No obstante, no cuentan con los químicos que suelen mantener con vida a nuestros cosméticos durante más tiempo. De este modo, debemos tener más cuidado y evitar exponer estos productos a altas temperaturas o al sol directo.

Los parabenos, como otros productos químicos utilizados en la elaboración de cosméticos y cremas de diversa índole, están aprobados por las autoridades sanitarias. De este modo se garantiza que su uso no es tóxico y que, por lo tanto, no puede causarnos daño. No obstante, como todo producto químico, no todos los cuerpos los aceptan del mismo modo. Las dermatitis atópicas, las rosáceas y otras afecciones de la piel pueden aparecer después del uso de productos que contienen químicos, normalmente porque no estamos acostumbrados a ellos o porque nuestra piel no reacciona correctamente a los mismos.

¿Pueden los parabenos causar reacciones alérgicas? ¿Pueden acumular tóxicos en nuestro organismo? ¿Qué son exactamente y por qué están presentes en nuestras cremas, geles, champús y productos de maquillaje? Las respuestas a todo esto puedes obtenerlas en este vídeo.

