¿Sabes qué son esos puntitos rojos que aparecen en la piel con la edad y que, una vez salen, no se vuelven a ir? Si alguna vez has pensado ir al médico a que te los viera, no te apures. Te contamos qué son y cuándo debes empezar a preocuparte por ellos.

A partir de los cuarenta años, la piel comienza a presentar los primeros signos de envejecimiento con manchas, arrugas o puntos. A medida que vamos cumpliendo años la piel va perdiendo colágeno, ácido hialurónico y elastina. Esta pérdida provoca que la piel se deshidrate y se formen las primeras arrugas y marcas.

Además, el contacto con el sol, la contaminación o diferentes productos químicos hacen que la piel se vaya estropeando poco a poco. De ahí la importancia de mantener siempre la piel hidratada y protegida, así como de beber mucha agua.

Además de las arrugas, en la piel pueden aparecer, con el paso de los años, unos puntitos rojos conocidos como puntos rubí. Estos puntos no deberían ser síntoma de alarma. Sin embargo, dependiendo de cómo sean, deberíamos acudir al dermatólogo, pero, ¿qué son en realidad estos puntos rubí? Te lo contamos en el vídeo superior.

Asimismo, te contamos cómo puedes prevenir su aparición, ya que, durante el embarazo, es muy común que las mujeres puedan desarrollarlos. No obstante, solo se recomienda eliminarlos si suponen un problema a nivel estético, y si la persona que los tiene se ve acomplejada por ello.

