No solo bacterias, tu móvil también está lleno de alérgenos de perros y gato

En nuestro planeta hay más teléfonos móviles que personas, en total, casi 11.000 millones de estos dispositivos, contra los 8.000 millones de habitantes que acabamos de sobrepasar. En España la tendencia se repite: más de 56 millones de móviles frente a menos de 48 millones de habitantes.

En pocas palabras, los móviles son una constante en nuestra vida y, en promedio, los usamos unas tres horas y media al día. No es extraño por lo tanto que también sigan ciertas "costumbres y hábitos" nuestros. Por ejemplo los de higiene. Así es como nuestros teclados del ordenador pueden llegar a tener tantos gérmenes como un retrete y lo mismo con los móviles. De hecho hay recomendaciones específicas para su limpieza, con el objetivo de evitar la exposición a enfermedades.

Pero hasta ahora nunca se había analizado nada más allá de bacterias y ciertos gérmenes. Pero un nuevo estudio, publicado en 'Annals of Allergy, Asthma & Immunology' ha cambiado esto y se ha centrado en los alérgenos presentes en los móviles. Y los resultados son importantes para aquellas personas con alergia o asma, casi un cuarto de los españoles según cifras del INE.

El estudio fue liderado por Hana Ruran e inicialmente fue un proyecto de ciencias, pero tuvo tanto impacto que Peter Thorne, responsable de salud ambiental de la Universidad de Iowa, le sugirió a Ruran presentar sus resultados en la Reunión Científica Anual del Colegio Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología. ¿La conclusión? Los móviles están cargados de alérgenos, bacterias y hongos de perros y gatos.

El análisis efectuado por Ruran y Thorne se basó en recolectar muestras de 15 voluntarios para medir los niveles de alérgenos, endotoxinas y beta-glucanos o BDGs. Los beta-glucanos son moléculas que están presentes en diferentes vegetales (cebada y avena o algunos hongos) y se caracterizan por su capacidad para modular el sistema inmunitario. De ahí la relación con las alergias o el asma.

"Los móviles mostraron altos niveles de BDGs, endotoxinas y alérgenos provenientes de perros y gatos – explica Ruran en un comunicado –. Los BDGs se encuentran en las paredes de las células fúngicas y se han encontrado en muchos entornos y superficies que causan síntomas irritantes y crónicos en las vías respiratorias, lo que los convierte en un marcador constante para estudiar alergias. Las endotoxinas, por su parte, son agentes inflamatorio y un marcador de exposición a bacterias Gram negativas (muchas de ellas responsables de enfermedades)".

El segundo paso de los autores fue evaluar los productos más adecuados para la limpieza de los dispositivos. Por ejemplo, para reducir los alérgenos de perros y gatos, la combinación de benzoato de bencilo y ácido tánico era la que mejor funcionaba. La alternativa más sencilla es usar toallitas con alcohol isopropílico, no tan eficientes como la combinación anterior pero fácil de conseguir.

"Nuestro resultados – concluyen Thorne – demuestran la exposición a alérgenos inhalantes y moléculas que desencadenan reacciones inmunitarias innatas de una fuente que la mayoría de la gente no ha considerado. Si tiene alergias o asma, es posible que desee pensar en limpiar su teléfono inteligente con más frecuencia para minimizar la exposición a estos alérgenos y desencadenantes del asma". Y no solo en el teléfono, también hay que ejercer una precaución similar en las fundas.

Pese a estas advertencias, los autores destacan que no es algo que deba producir alarma ya que los móviles pueden incrementar ciertas alergias, pero no son los responsables de las mismas. También hay que tener en cuenta que los resultados aún no han sido publicados en una revista sino presentados en un congreso, lo que significa que las conclusiones aún no han sido sometidas a una revisión por pares.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Bacterias en los vegetales orgánicos? Un estudio preliminar detecta organismos que causan enfermedades