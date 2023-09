El segundo intento de poner en órbita la nave espacial Starship podría retrasarse hasta principios de 2024

Parece ser que a SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, no se le están poniendo las cosas para nada fáciles en lo que al lanzamiento de la nave StarShip respecta.

No hace ni 15 días desde que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense señalaba que no puede efectuar nuevos lanzamientos de cohetes Starship hasta que esta no emprenda ciertas correcciones. Antes de que la compañía se plantee nuevos despegues, debe aplicar "63 acciones correctivas".

El primer toque de atención viene por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que es la que tiene que autorizar, en último caso, el lanzamiento. La FAA tiene que revisar las modificaciones hechas por SpaceX en el Starship, los sistemas de tierra, y los procedimientos. Y esa revisión no estará lista, como poco, hasta octubre. Una vez completada, y si todo es satisfactorio, será cuando SpaceX pueda solicitar el nuevo permiso de lanzamiento.

Finalmente, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS) tiene que revisar el funcionamiento del sistema de supresión de calor y sonido mediante agua que SpaceX ha instalado en la plataforma de lanzamiento.

Es un procedimiento que aún no ha empezado y que no empezará hasta que la FAA termine con sus revisiones. Y puede llevar entre 30 y 135 días, que además son prorrogables. Y sin el que la FAA no puede dar el permiso de lanzamiento.

Por esta razón es muy poco probable que el segundo lanzamiento de un Starship sea antes de 2024. Y parece que SpaceX también empieza a aceptarlo.