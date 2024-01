Según un estudio, así cambiarán las familias en los próximos años

Los cambios demográficos están causando, a su vez y de forma inevitable, cambios en las estructuras familiares. Lógicamente y como era de esperar, las familias de las generaciones futuras serán un tanto diferentes a las de hoy en día. No se trata de algo que digamos nosotros, sino que hay estudios que lo corroboran. Te contamos los detalles.

Una reciente investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha planteado cambios considerables con respecto al número de integrantes de las familias futuras. "El número de familiares vivos disminuirá drásticamente en todo el mundo", aseguran los expertos. "Esto quiere decir que, por ejemplo, una mujer de 65 años podía contar con 41 familiares vivos en el año 1950, pero una mujer de 65 años en 2095 solo tendrá 25, lo que representa un descenso global del 38%".

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron datos históricos y proyectados de la revisión de 2022 de las Perspectivas de Población Mundial de las Naciones Unidas. "Utilizamos modelos matemáticos para representar la relación entre una persona, sus antepasados y sus descendientes en un período de tiempo determinado. El modelo proporciona distribuciones promedio de edad y sexo para diferentes tipos de parentesco para cada año calendario", explican.

Familias cada vez más reducidas

Los investigadores documentaron diferencias en el tamaño de las familias en todo el mundo, que definieron como el número de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos, tías y tíos, sobrinas y sobrinos, hermanos y primos vivos: "Aumentará el número de abuelos y bisabuelos mientras que el de sobrinos, primos y nietos disminuirá".

"Esperamos que el tamaño total de las familias disminuya permanentemente en todas las regiones del mundo, sobre todo en América del Sur y el Caribe", dice Diego Albúrez-Gutiérrez, investigador en el Instituto Max Planck de Investigaciones Demográficas (MPIDR).

Además, pronostican que se producirá un envejecimiento generalizado de la población: "Las redes familiares envejecerán considerablemente, ya que prevemos un aumento de la diferencia de edad entre los individuos y sus parientes debido a una menor tasa de fertilidad y a una mayor esperanza de vida".

Por último, el estudio subraya la necesidad de invertir en sistemas de apoyo social que garanticen el bienestar de las personas en todas las etapas de la vida. Para la mayor parte de la población, los vínculos familiares son una fuente importante de apoyo.