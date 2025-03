Revelan el fósil de un dinosaurio descubierto en Escocia hace 52 años

Científicos han confirmado que un fósil de dinosaurio hallado en 1973 en la isla de Skye pertenece a un ornitópodo de 166 millones de años, el más completo descubierto en Escocia, tras su extracción en 2018 y los primeros resultados de su análisis presentados este jueves.

El fósil fue localizado en un acantilado cerca de Elgol, en el sur de la isla, pero su difícil acceso hizo que durante décadas se considerara imposible su extracción, hasta que un equipo liderado por la paleontóloga Elsa Panciroli lo recuperó con el apoyo de la empresa local de excursiones en barco Bella Jane Boat Trips.

La investigación, publicada en la revista Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, destaca que se trata del fósil de dinosaurio más completo recuperado en Escocia hasta la fecha.

Se ha confirmado que el fósil, que incluye partes de la columna vertebral, costillas y huesos de la cadera, perteneció a un ornitópodo, un grupo de dinosaurios herbívoros que incluye especies como el Iguanodon.

Fósil encontrado de un dinosaurio ornitópodo | EFE

Los investigadores creen que el animal tenía unos 8 años al morir y data del período Jurásico Medio.

"Esta fue una extracción realmente desafiante. De hecho, antes habíamos considerado que sería demasiado difícil recoger el fósil, pero pensé que era importante estudiarlo. Pude persuadir al equipo para intentarlo. Tomó mucho trabajo de muchas personas, pero lo logramos", dijo en un comunicado la doctora Panciroli, investigadora independiente del organismo Natural Environment Research Council (NERC), con sede en los Museos Nacionales de Escocia.

Otros hallazgos recientes incluyen fósiles de mamíferos primitivos y el mayor pterosaurio jurásico registrado, Dearc sgiathanach, un reptil volador de 170 millones de años.