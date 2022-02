¿Es realmente malo crujirse los nudillos?

Crujirse los nudillos es una costumbre muy común, bien sea entre niños, jóvenes o adultos. Según una investigación publicada en la revista Journal of the American Board of Family Medicine, un 54% de las personas lo hacen de forma repetida y por distintas causas.

Los motivos por los que hacemos sonar nuestros nudillos van desde el nerviosismo y el estrés que sufrimos diariamente, ya sea por factores externos como nuestro trabajo o por motivos personales, hasta otros como la costumbre o el placer de escuchar el sonido del "crac" cuando crujimos nuestros nudillos.

A muchas personas, sin embargo, este sonido les resulta muy molesto e incluso desagradable. Por ello, un pretexto utilizado para invitarles a que dejen de hacerlo es decirles que es perjudicial para la salud. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que crujirse los dedos provoca artritis de mayor en los mismos? Pero, ¿es realmente cierto que esto pueda generar problemas de salud? Según varios estudios científicos, la respuesta es no. Un ejemplo sería la investigación que realizó Donald Unger. quien se pasó 50 años crujiéndose solo los nudillos de una de sus manos para demostrar que ese gesto no había generado una artritis.

Qué ocurre al crujir un dedo

El proceso que provoca el sonido cuando nos crujimos los dedos se llama cavitación. El líquido sinovial que lubrica las articulaciones, puede formar burbujas de gas que al forzar la articulación flexionando o extendiéndose provocan un aumento de la presión dentro de la articulación que produce la liberación de los gases haciendo que suene. Es por eso por lo que no podemos crujirnos el mismo nudillo varias veces seguidas.

Como hemos visto, crujirse los nudillos no afecta realmente a la salud de las articulaciones. Sin embargo, esta premisa solo se aplica si se hace en forma ocasional y siempre que la fuerza con la que se haga no sea excesiva.

